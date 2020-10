Ob "hat-tricku" napadalca Juventusa je z 2:0 v Torinu zmagala Barcelona

V derbiju drugega kroga lige prvakov je v sredo Barcelona z 1:0 premagala Juventus. Tragični junak tekme v Torinu je bil domači napadalec Alvaro Morata, ki je zabil kar tri gole, a so mu sodniki vse tri razveljavili. Kevin Kampl je bil z RB Leipzigom potolčen na Old Traffordu, kjer je pravico delil njegov rojak, slovenski sodnik Matej Jug. Manchester United je polfinalista prejšnje sezone ob "pravem" hat-tricku Marcusa Rashforda razbil s 5:0. Ferencvaroš Mihe Blažiča je po zaostanku z 0:2 v 90. minuti prišel do točke proti kijevskemu Dinamu Benjamina Verbiča.

Španec Alvaro Morata, ki se je letos poleti iz Španije vrnil nazaj v Italijo, je znan po tem, da pogosto prehitro steče za hrbet nasprotnikovih branilcev, da je pravi mojster prepovedanih položajev, pa je lahko tokrat spoznal ves svet. Sodniki na derbiju kroga lige prvakov v Torinu so namreč Španci zaradi nedovoljenega položaja razveljavili kar tri gole. Posebej boleč je bil zadnji, ko je zadetek že nekaj časa proslavljal, potem pa se je oglasil VAR in zaokrožil nevsakdanji "hat-trick" nekdanjega napadalca Atletico Madrida in Chelseaja.

Obračun, ki bi moral biti prvi Lionela Messija in Cristiana Ronalda po letu 2017, ko je Portugalec odšel iz Španije, je bil spektakel z napako, saj je CR7 ustavil Covid-19, tako da je bil namesto na igrišču nekdanji zvezdnik Real Madrida v karanteni. Na igrišču je medtem glavne niti vlekel njegov velik tekmec Messi, ki je najprej v prvem polčasu podal za gol Ousmana Dembeleja, potem pa z enajstmetrovke, za katero je poskrbel mladi Ansu Fati, postavil končni izid in prišel do svojega 117. gola v ligi prvakov in tretjega v tej sezoni. Zanimivo, vse, dva v Evropi in enega v prvenstvu, je zabil z najstrožje kazni. Na gol iz igre še čaka.

Miha Blažič je Ferencvarošu v Budimpešti pomagal do točke proti kijevskemu Dinamu. Foto: Reuters

V drugi tekmi skupine G je Dinamo Kijev brez Benjamina Verbiča v postavi v Budimpešti proti Ferencvarošu, za katerega je od prve do zadnje minute igral Miha Blažič, vodil že z 2:0, pa se potem moral zadovoljiti z remijem z 2:2. Madžarski prvaki so do gola prišli v 90. minuti. Le minuto za tem, ko je s klopi na igrišče prišel Verbič. Za oba slovenska reprezentanta je bila to prva točka, ki sta jo s soigralci med evropsko elito v tej sezoni osvojila.

Kampl potolčen na Old Traffordu, kjer je sodil Slovenec

Kevin Kampl v akciji na Old Traffordu. Foto: Getty Images Dva Slovenca na enem igrišču smo videli tudi v skupini H, v kateri je na Old Traffordu pravico delil Matej Jug. Kevin Kampl je očitno premagal bolečine in težave z mišico, ki jih je imel pred tekmo, in na igrišče z RB Leipzigom pritekel od prve minute. Morda bi zdaj raje videl, da se to ne bi zgodilo. Polfinalisti prejšnje sezone lige prvakov so namreč proti Manchester Unitedu doživeli debakel in izgubili z 0:5. Za angleškega velikana, ki je v Evropi očitno odlično razpoložen, saj je v prvem krogu premagal evropskega podprvaka PSG v Parizu, je trikrat zadel Marcus Rashford. Mlademu angleškemu napadalcu je "hat-trick" uspel, potem ko je na igrišče vstopil v 64. minuti in postal šele drugi nogometaš v bogati zgodovini Manchester Uniteda, ki mu je kaj takega uspelo. Kdo je bil prvi? Njegov zdajšnji trener Ole Gunnar Solskjear.

Matej Jug je na tekmi med Manchester Unitedom in RB Leipzigom pokazal štiri rumene kartone in dosodil eno enajstmetrovko. Foto: Reuters

PSG je tokrat sicer prišel do zmage, a se za njo v Istanbulu pri tamkajšnjem Basaksehirju precej namučil, za njo je z dvema goloma v zadnje pol ure poskrbel mladi italijanski napadalec Moise Kean, a zato v Turčiji izgubil prvega zvezdnika. Brazilec Neymar je zaradi poškodbe z igrišča odšel že v prvem polčasu.

Chelsea in Sevilla odskočila, presenetljiva lestvica v skupini F

V skupini E je Chelsea po točki v prvem krogu proti zmagovalki lige Europa Sevilli tokrat v Rusiji visoko, s 4:0 premagal Krasnodar, ki je debitant v ligi prvakov. V drugi tekmi skupine je z novim golom Nizozemca Lucasa de Jonga Sevilla z 1:0 premagala še enega debitanta med evropsko elito, Rennes.

V skupini F sta po dveh krogih s štirimi točkami na vrhu presenetljivo Club Brugge in Lazio, ki sta v Belgiji tokrat remizirala z 1:1. Borussia Dortmund je tokrat z 2:0 doma premagala Zenit, ki je še vedno brez točke in trenutno precej oddaljen od napredovanja, ki ga zagotovo pričakuje.

Jan Oblak je po bolečem porazu v prvem krogu tokrat prišel do zmage. Foto: Getty Images

Oblak po preobratu do pomembne zmage

Jan Oblak je po porazu z Bayernom z 0:4 v prejšnjem krogu v torek gostil RB Salzburg in bil s soigralci v hudih težavah. Zaostajal je namreč z 1:2, a ga je potem z dvema goloma v zadnjem delu tekme rešil Portugalec Joao Felix. Slovenski reprezentant je, zanimivo, v ligi prvakov na dveh tekmah prejel kar šest golov, medtem ko je v petih prvenstvenih tekmah le enega.

V drugi tekmi skupine je Bayern z 2:1 premagal Lokomotivo v Moskvi in tako dosegel še 14. zaporedno evropsko zmago. Bavarci so zmagoviti gol dosegli v 79. minuti, ko je zadel Joshua Kimmich.

Samir Handanović v akciji na tekmi v Moskvi Foto: Reuters

Handanović do nove točke v Ukrajini, Real v hudih težavah

V skupini B je še drugič zapored remiziral Inter Samirja Handanovića, in sicer brez zadetkov v Ukrajini proti Šahtarju. Ta je prejšnji teden v Madridu šokiral Real in ga premagal s 3:2.

Nov hud spodrsljaj si je privoščil 13-kratni evropski prvak Real, ki je po domačem porazu proti Šahtarju v zadnji tekmi lige prvakov vmes premagal Barcelono v španskem prvenstvu, a tokrat le remiziral v Mönchengladbachu proti tamkajšnji Borussii. Oba gola za Nemce je zabil Francoz Marucus Thuram, sin nekdanjega slovitega francoskega reprezentanta Liliana Thurama. Za beli balet je v 87. minuti zadel Karim Benzema, v sodnikovem podaljšku pa ga je Casemiro rešil novega poraza.

Real Madrid si je v Nemčiji privoščil nov velik evropski spodrsljaj. Foto: Getty Images

Atalanti je uspela vrnitev, Iličić pomagal do točke

V skupini C je Josip Iličić za Atalanto proti Ajaxu igral od prve minute in bil ob polčasu v težavah, zaostajal je namreč z 0:2, a je potem dva gola za Italijane zabil Kolumbijec Duvan Zapata in poskrbel, da ima moštvo iz Bergama že štiri točke. Slovenski reprezentant, ki se je vrnil po dolgotrajni odsotnosti, je igral 78 minut, a tokrat ni bil najbolj razpoložen. Lepo priložnost je imel predvsem v prvem polčasu, ko je v kazenskem prostoru Nizozemcev iz ugodnega položaja streljal visoko čez gol, nenatančen pa je bil tudi pri prostem strelu z roba kazenskega prostora v drugem polčasu.

Na drugi tekmi je imel Liverpool presenetljivo veliko dela z danskim Midtjyllandom, ki ga je na koncu premagal z 2:0, a je prvi gol s prvim strelom v nasprotnikova vrata dosegel šele sredi drugega polčasa.

Man City stoodstoten

V skupini C je Manchester City brez težav zmagal v gosteh pri Marseillu. Premagal ga je s 3:0 in je pri šestih točkah. Porto je doma odpravil Olympiacos in Grke ujel na drugem mestu lestvice.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

Lokomotiva Moskva : Bayern München 1:2 (0:1)

Mirančuk 70.; Goretzka 14., Kimmich 79.



Atletico Madrid : Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

Llorente 39., Felix 52., 85.; Szoboszlai 40., Berisha 47.

Jan Oblak je za Atletico igral vso tekmo.



Lestvica:

1. Bayern 2 tekmi – 6 točk

2. Atletico Madrid 2 – 3

3. Red Bull Salzburg 2 – 1

4. Lokomotiva Moskva 2 – 1

Skupina B:

Torek:

Šahtar Doneck : Inter Milano 0:0

Samir Handanović je za Inter igral vso tekmo.



Borussia Mönchengladbach : Real Madrid 2:2 (1:0)

Thuram 33., Thuram 58.; Benzema 87., Casemiro 93.



Lestvica:

1. Šahtar 2 – 4

2. Borussia Mönchengladbach 2 – 2

3. Inter 2 – 2

4. Real Madrid 2 – 1

Skupina C:

Torek:

Porto : Olympiacos 2:0 (1:0)

Vieira 11., Oliveira 85.



Marseille : Manchester City 0:3 (0:1)

Torres 18., Gündogan 76., Sterling 81.



Lestvica:

1. Manchester City 2 – 6

2. Olympiacos 2 – 3

3. Porto 2 – 3

4. Marseille 2 – 0

Skupina D:

Torek:

Liverpool : Midtjylland 2:0 (0:0)

Jota 55., Salah 93./11m



Atalanta : Ajax 2:2 (0:2)

Zapata 54., 60.; Tadić 30./11m, Traore 39.

Josip Iličić je za Atalanto igral do 78. minute.



Lestvica:

1. Liverpool 2 – 6

2. Atalanta 2 – 4

3. Ajax 2 – 2

4. Midtjylland 2 – 0

Skupina E:

Sreda:

Krasnodar : Chelsea 0:4 (0:1)

Hudson-Odoi 37., Werner 76./11m, Ziyech 79., Pulisic 90.



Sevilla : Rennes 1:0 (0:0)

de Jong 56.



Lestvica:

1. Chelsea 2 – 4

2. Sevilla 2 – 1

3. Krasnodar 2 – 1

4. Rennes 2 – 1

Skupina F:

Sreda:

Borussia Dortmund : Zenit 2:0 (0:0)

Sancho 78./11m, Haland 91



Club Brugge : Lazio 1:1 (1:1)

Vanaken 42./11m; Correa 14.



Lestvica:

1. Lazio 2 – 4

2. Club Brugge 2 – 4

3. Borussia Dortmund 2 – 3

4. Zenit 2 – 0

Skupina G:

Sreda:

Juventus : Barcelona 0:2 (0:1)

Dembele 14., Messi 90./11m



Ferencvaroš : Dinamo Kijev 2:2 (0:2)

Nguen 59.; Cigankov 28./11m, De Pena 42.

Miha Blažič je za Ferencvaroš igral vso tekmo. Benjamin Verbič je pri Dinamu na igrišče vstopil v 89. minuti.



Lestvica:

1. Barcelona 2 – 6

2. Juventus 2 – 3

3. Dinamo Kijev 2 – 1

4. Ferencvaroš 2 – 1

Skupina H:

Sreda:

Istanbul Basaksehir : PSG 0:2 (0:0)

Keane 64., 79.



Manchester United : RB Leipzig 5:0 (0:0)

Greenwood 21., Rashford 76., 78., 92., Martial 86./11m

Kevin Kampl je za RB Leipzig igral do 75. minute.



Lestvica:

1. Manchester United 2 – 6

2. PSG 2 – 3

3. RB Leipzig 2 – 3

4. Istanbul Basaksehir 2 - 0