Po vojnem vdoru Rusije v Ukrajino sta največji nogometni organizaciji, Fifa in Uefa, suspendirali Rusijo. Ruske reprezentance in klubi tako že tri leta ne sodelujejo na velikih mednarodnih tekmovanjih. Bi lahko podobno usoda doletela tudi Izrael? O tem naj bi vodstvo Evropske nogometne zveze (Uefa) odločala v torek, izraelski mediji pa poročajo, kako obstaja velika možnost, da bo Izrael podoživel usodo Rusije, saj naj bi o tem ukrepu razmišljala večina držav članic.

Izraelski medij Channel 12 poroča o tem, kako bi lahko Uefa kmalu izločila izraelske reprezentance in klube iz tekmovanj pod njenim okriljem. V torek naj se sestal izvršni odbor Uefe in razpravljal o morebitnem suspenzu Izraela. To bi pomenilo, da Izrael med drugim ne bi več smel tekmovati v kvalifikacijah za SP 2026, Maccabi Tel Aviv pa v ligi Europa. Izraelski medij dodaja, kako se je pritisk na Uefo povečal po nedavnem napadu izraelskih sil na tarče v Katarju, ki je eden večjih finančnih podpornikov krovne evropske nogometne zveze.

Vodstvo Uefe na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom naj bi se sestalo v torek. Foto: Guliverimage

Prejšnji mesec je Uefa na tekmi evropskega superpokala v Vidmu med PSG in Tottenhamom razobesila transparent z napisom "Prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste". Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je odobril transparent, pozneje pa dejal, kako ne želi kaznovati športnikov za dejanja njihovih vlad, a tudi priznal, kako je vse večji pritisk javnosti.

Izraelski uradniki so v pogovoru za Channel 12 priznali, kako se bojijo, da bo Izrael podoživel usodo Rusije, ki je od leta 2022 izločena iz evropske nogometne družine. Izraelski predstavniki v teh dneh pospešeno lobirajo, da prihodnji teden na srečanju Uefe ne bi razpredali o tako radikalnem ukrepu, ki bi pomenil začasen konec udeležbe izraelskih nogometašev v mednarodnih tekmovanjih.

O tem, da bi morali tako Fifa kot tudi Uefa suspendirati Izrael in ga izločiti iz mednarodnih nogometnih dogodkov, je pred dnevi na humanitarnem koncertu v Londonu spregovoril tudi nekdanji francoski nogometni zvezdnik Eric Cantona.