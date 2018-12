Umrl je nekdanji predsednik londonskega Arsenala

Hill-Wood je bil eden ključnih mož na Otoku pri preoblikovanju premier league v eno najbolj prestižnih ligaških tekmovanj na svetu. V londonski klub je leta 1996 zvabil trenerja Arsena Wengerja, pod vodstvom francoskega strokovnjaka pa je Arsenal trikrat slavil v premier league in štirikrat v pokalu FA, leta 2006 pa v finalu evropske lige prvakov moral priznati premoč španski Barceloni.

Paying tribute to Peter Hill-Wood



⚫️ Black armbands for Liverpool (a)

⚫️⏱ Black armbands and a minute's silence for Fulham (h) pic.twitter.com/zl78POJsQh