Pepe Reina se poslavlja od nogometa

Nekdanji španski reprezentant je dres Coma, ki ga vodi njegov rojak Cesc Fabregas, oblekel julija lani. "Kariera je trajala precej dlje, kot sem si sploh drznil sanjati, a po drugi strani je občutek, da je bilo tako kratko, da bi še enkrat vse podoživel," je dejal Reina na družbenih omrežjih.

"Ponosen sem in pomirjen z vsakim trenutkom, ki sem ga doživel. Težki trenutki so me nekaj naučili, dobri pa me osrečili," je dodal.

Reina je igral skoraj 400 tekem za Liverpool, s katerim je leta 2006 osvojil pokal FA in naslednje leto izgubil finale lige prvakov proti Milanu. Leta 2012 je osvojil tudi ligaški pokal.

Pozneje je osvojil italijanski pokal v svojem prvem od dveh obdobjih pri Napoliju, bil pa je tudi del španske reprezentance, ki je osvojila dve evropski in eno svetovno prvenstvo.

Reina ima v svoji vitrini tudi naslov zmagovalca nemške lige, ko je bil v sezoni 2014/15 član Bayerna.

Preberite še: