Pelejevo zdravstveno stanje nekoliko boljše

Peleja so v bolnišnico sprejeli pred tednom dni, v tem času pa so se v javnosti in brazilskih medijih pojavile skrbi, da je njegovo zdravstveno stanje zelo slabo. Njegova družina je nedavno zanikala, da se Pele ne odziva na zdravljenje raka.

V ponedeljek so mu dobre misli posredovali brazilski nogometaši v Katarju. Foto: Reuters Zdravstveno stanje Peleja "se izboljšuje, še posebej tisto, povezano z obolenjem dihal", je sporočila ekipa, ki zdravi zvezdnika. Dodali so, da je še vedno v običajni bolniški sobi, pri zavesti in da ni novih zdravstvenih zapletov.

Veliko spodbudo je legendarni 82-letni nogometaš dobil tudi po četrtfinalni tekmi na svetovnem prvenstvu v Katarju. Njegovi rojaki so premagali Južno Korejo s 4:1, po tekmi pa so na igrišče prinesli transparent v podporo Peleju z njegovo sliko s SP 1970, ko je Brazilija tretjič postala svetovni prvak.