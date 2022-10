Pele se je oglasil ob 82. rojstnem dnevu #video

Brazilska nogometna legenda Pele je dopolnil 82 let. V videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, je nekdanji nogometaš poudaril, da je "biti zdrav najboljše darilo". Pele je imel namreč v zadnjih letih precej težav z zdravjem, lani so mu odkrili tudi tumor na debelem črevesju.

"Na svoj rojstni dan želim izraziti svojo hvaležnost. Življenje je zelo lepo. Imeti 82 let, biti dobrega zdravja, je najboljše darilo, ki mi ga lahko da življenje. Hvala za vse to, kar prejemam," se je Pele vsem zahvalil za lepe želje, ki jih je prejel ob 82. rojstnem dnevu.

"Moji prijatelji iz Brazilije in z vsega sveta, vesel sem, zelo vesel, da sem tukaj z vami in da mi je bog dal zdravje, da se vam lahko vsem zahvalim za vse, kar sem prejel," je še dejal edini zmagovalec treh svetovnih prvenstev (1958, 1962, 1970).

Edson Arantes do Nascimento, po mnenju mnogih najboljši igralec vseh časov, ima zadnja leta številne zdravstvene težave.

Septembra 2021 so ga hospitalizirali v Sao Paulu, da so mu odstranili tumor debelega črevesa. Od takrat so njegova družina in zdravniki, ki skrbijo zanj, navedli, da je njegovo zdravje stabilno in da mora redno hoditi v bolnišnico na kemoterapije kot del protokola zdravljenja.

"O Rei" oziroma kralj, ki v svojem videoposnetku ni omenil bolezni, je imel poleg tega tudi težave z ledvicami in kolki, zaradi česar je bila zmanjšana njegova mobilnost in je moral uporabljati hojico ali invalidski voziček.

Drastično je zmanjšal javno nastopanje, ostaja pa zelo dejaven na družbenih omrežjih.

Številne osebnosti brazilskega nogometa, kot so Ronaldinho, Neymar, Ronaldo ali Rivaldo, so proslavile njegov častitljivi jubilej.

