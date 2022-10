Ponovitev finala že v skupini

V Aucklandu na Novi Zelandiji so danes izžrebali skupine za žensko svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bosta skupaj organizirali Avstralija in Nova Zelandija. Branilke naslova Američanke se bodo v skupini E med drugimi pomerile z Nizozemsko, Angležinje pa bodo kot evropske prvakinje nastopile v skupini D z Dansko, Kitajsko in eno od kvalifikantk.

Štirikratne svetovne prvakinje Američanke bodo poskušale osvojiti tretjo zaporedno lovoriko, v skupini E pa se bodo pomerile z Nizozemsko, Vietnamom in zmagovalkami kvalifikacijskega turnirja v skupini A.

Pred štirimi leti v Franciji so Američanke naslov osvojile, potem ko so v finalu v Parizu pred 57.900 gledalci z 2:0 ugnale prav Nizozemsko. V skupini E se bosta ZDA in Nizozemska pomerili 27. julija v Wellingtonu.

Aktualnim evropskim prvakinjam Angležinjam je ples kroglic namenil skupino D z Dansko, Kitajsko in zmagovalkami kvalifikacijskega turnirja v skupini B.

Dvakratne zmagovalke na svetovnem prvenstvu, Nemke, bodo dejavne v skupini H z Marokom, Kolumbijo in Južno Korejo, Norvežanke, svetovne prvakinje leta 1995, pa bodo igrale v skupini A z Novo Zelandijo, Filipini in Švico. Druge domačinke bodo nastopile v skupini B s Kanado, Irsko in Nigerijo.

Ene izmed favoritinj, Španke, bodo bržčas tudi s trenutno poškodovano najboljšo igralko na svetu, Alexio Putellas, igrale v skupini C z Japonsko, ki je osvojila SP leta 2011, ter Kostariko in Zambijo. Vedno močna Francija je v skupini F z Jamajko, Brazilijo in zmagovalkami kvalifikacijskega turnirja v skupini C.

Finale bo gostil Sydney

Deveto svetovno prvenstvo za ženske bo na sporedu med 20. julijem in 20. avgustom prihodnje leto s finalom v Sydneyju. Prvič pa bo nastopilo 32 reprezentanc. Do zdaj je znanih 29 udeleženk, preostale tri bo dal poseben turnir desetih reprezentanc med 18. in 23. februarjem prihodnje leto na Novi Zelandiji.

V kvalifikacijski skupini A so Portugalska, ki čaka na boljšega iz dvoboja med Kamerunom in Tajsko, v skupini B se bodo Čilenke pomerile z boljšim iz obračuna med Senegalom in Haitijem, v skupini C pa bo zadnje udeleženke dal turnir reprezentanc Tajvana, Paragvaja, Papue Nove Gvineje in Paname.