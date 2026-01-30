Miha Zajc z Genkom, Timi Max Elšnik z Lillom, slovenski spopad v Atenah in Plznu

Evropska nogometna zveza je v Nyonu izžrebala še pare dodatnih tekem za osmino finala v evropski ligi. Tekmece so dobili tudi štirje slovenski nogometaši. Dinamo Zagreb Mihe Zajca bo igral proti Genku, Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti Lillu, ki je leta 2024 dvakrat v konferenčni ligi ugnal "njegovo" Olimpijo, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo meril z Viktorio Plzen Adriana Zeljkovića. Tako se v Atenah in Plznu obeta spopad slovenskih reprezentantov, tudi udeležencev Eura 2024.

Pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala evropske lige: Dinamo Zagreb (Hrv) - Genk (Bel)

Brann Bergen (Nor) - Bologna (Ita)

Ludogorec Razgrad (Bol) - Ferencvaroš (Mad)

Celtic Glasgow (Ško) - Stuttgart (Nem)

Panathinaikos Atene (Grč) - Viktoria Plzen (Češ)

Fenerbahče (Tur) - Nottingham Forest (Ang)

PAOK Solun (Grč) - Celta Vigo (Špa)

Lille (Fra) - Crvena zvezda (Srb)

V osmini finala zmagovalca med Dinamom in Genkom čaka ali Freiburg ali Roma, eden od teh dveh bo tudi tekmec zmagovalca para Brann - Bologna.

Crveno zvezdo v primeru napredovanja v osmini finala čakata Aston Villa oziroma Lyon, eden od njiju bo tudi nasprotnik boljšega iz para PAOK - Celta.

Boljšega iz obračuna med Panathinaikosom in Viktorio pa nato čakata Midtjylland ali Betis Sevilla, eden od teh bo igral proti zmagovalcu para Fenerbahče - Nottingham Forest.

Adam Gnezda Čerin bo v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij gostil Viktorio. Foto: Guliverimage

Zmagovalec med Ludogorcem in Ferencvarosom se bo meril bodisi s Portom bodisi z Brago, eden od teh dveh portugalskih klubov bo tudi tekmec boljšega iz dvoboja Celtic - Stuttgart.

Prve tekme dodatnih kvalifikacij za osmino finala bodo 19., povratne pa 26. februarja. Osmina finala bo 12. in 19. marca, četrtfinale 9. in 16. aprila, polfinale 30. aprila in 7. maja, finale pa 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.