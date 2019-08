Özil in Kolašinac se vračata v ekipo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sead Kolašinac in Mesut Özil se vračata v ekipo. Foto: Reuters

Nogometaša londonskega prvoligaša Arsenala Nemec Mesut Özil in reprezentant Bosne in Hercegovine Sead Kolašinac, ki sta zaradi varnostnih razlogov izpustila prvo prvenstveno tekmo, sta po besedah glavnega trenerja Unaija Emeryja mentalno popolnoma pripravljena na vrnitev v ekipo.

Dvojica je uvodno tekmo izpustila zaradi varnosti, potem ko sta postala tarči neznanih nasilnežev. Ti so se verbalno spravili nanju, potem ko sta se julija ubranila napada zamaskiranega napadalca.

Özil in Kolašinac zdaj že trenirata z ekipo, Emery pa je konferenci pred tekmo drugega kroga dejal, da sta nogometaša osredotočena na ekipo, trening in tekmo.

"Želim biti pozitiven in razmišljati, da sta igralca stoodstotno z mislimi tukaj. Želim jima pomagati, da bosta z nami normalna, da bosta trenirala in še posebno, da bosta osredotočena na vsak trening in tekmo," je dejal Arsenalov strokovnjak.

