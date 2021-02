Pomotoma vzel ženino tableto, zdaj ne sme igrati nogometa 12 mesecev

Večkratni evropski prvak Ajax, ki se pripravlja na evropsko sezono, kjer se bo v 1/16 finala evropske lige pomeril s francoskim Lillom, je v šoku. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da 24-letni kamerunski vratar Andre Onana zaradi uporabe nedovoljenih sredstev ne sme nastopati v nogometu kar leto dni. Vse skupaj je zakuhal trenutek, ko se je mladi Afričan konec oktobra 2020 počutil slabo in doma posegel po tableti. Po lastnih besedah je nameraval vzeti tableto, s katero bi omilil bolečine, a je storil napako in pomotoma vzel tableto lasimac. Uporabljala jih je njegova žena, kateri so bile tudi predpisane, nato pa je kamerunski reprezentant padel na dopinškem testu. V njegovi krvi so našli furosemid, ki je na seznamu prepovedanih substanc.

Ajax je v nekaj dneh prejel kar dva nepričakovana udarca. Foto: Reuters

Nadaljeval je nastope, 5. februarja pa je disciplinski organ Uefe obvestil Ajax, da začenja veljati 12-mesečni suspenz enega izmed najboljših igralcev nizozemskega prvaka. Ajax je napovedal pritožbo na športno arbitražno sodišče (CAS). Pri nizozemskem prvaku ne skrivajo ogorčenja in slabe volje, ker je Uefa sprejela tako strogo odločitev. "Računali smo na pogojno kazen, saj ni imel nikakršne namere, da bi na nepravilen način kaj pridobil," je dejal generalni direktor Ajaxa Edwin van der Sar.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Onana, za katerega se zanimajo številni evropski velikani, najbolj se ga povezuje z Borussio Dortmund, ne bo mogel braniti ne za Ajax ne za kamerunsko reprezentanco, ki jo v začetku leta 2022, če bo uspešna v kvalifikacijah, čaka nastop na afriškem pokalu narodov.