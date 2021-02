Huda administrativna napaka pri Ajaxu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nekaj je šlo narobe. Zgodila se nam je upravna napaka z velikimi posledicami, ne vemo, kako je do tega prišlo. Trener in direktor Marc Overmars morava sprejeti odgovornost, upava pa, da bova napako lahko popravila. Če obstaja kakršna koli možnost, da igralca registriramo, jo morava poiskati. Sebastiena nismo dobili zastonj in velik minus bi bil, če ne bi smel igrati," je dejal ten Hag.

"Jasno, da igralcu ni vseeno, a kolikor ga poznam, bo prebolel. Ni šlo za namerno napako, je pa to vsekakor moteče. Danes je na treningu deloval normalno," je trener potrdil, da 26-letnega napadalca reprezentance Slonokoščene obale novica, da mogoče ne bo mogel igrati evropske lige, ni hudo prizadela.

