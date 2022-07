Na zdravniških pregledih nogometašev tudi pregled mod?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nemški nogometaš Marco Russ se ob standardnem zdravniškem pregledu nogometašev zavzema tudi za pregled mod, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Šestintridesetletniku so leta 2016 odkrili raka na modih. Kasneje je bil zaradi diagnoze tudi operiran.

Nekdanji nogometaš frankfurtskega Eintrachta je predlagal, da bi igralce v prihodnosti na običajnih zdravniških pregledih pregledali tudi za raka na modih. "Mislim, da bi bilo dobro o tem razmisliti in to vključiti v standardni zdravniški pregled športnika. Zdravniki pregledajo srce in pljuča, lahko bi opravili tudi pregled mod, gre le za dve minuti," je dejal Marco Russ za dpa.

Minuli teden so novemu napadalcu Dortmunda Sebastienu Hallerju prav tako odkrili tumor na modih, pred nekaj tedni pa je v Dortmundu kot nova okrepitev Borussie opravil le standardni zdravniški pregled za nogometaše.

Minuli teden so novemu napadalcu Dortmunda Sebastienu Hallerju odkrili tumor na modih. Foto: Guliverimage

Ker se je igralec po treningu počutil slabo, so v klubu opravili podrobnejše zdravniške preglede, ki so razkrili, da ima 28-letni Haller raka mod.

"Naredi se krvna slika, tam lahko pogledate tudi tumorske označevalce. To je vsekakor možnost, ki jo morate imeti v mislih, ne vzame veliko časa. Lahko pa nedvomno prepreči hujše posledice," je še dodal Russ. Tumorje so pred kratkim prav tako odkrili pri Marcu Richterju iz Herthe in Timu Baumgartlu iz Uniona Berlina.