Napadalec nemškega nogometnega prvoligaša Borussie Dortmund (BVB), Sebastien Haller, ki je moral na operacijo in kemoterapijo, ko so mu julija odkrili maligni tumor na modih, se je vrnil na igrišča. Haller je opravil trening na igrišču svojega nekdanjega kluba Ajaxa, s katerim je dvakrat osvojil nizozemsko prvenstvo, preden se je pridružil BVB.

Reprezentant Slonokoščene obale je postal nizozemski prvak z Ajaxom v sezonah 2021 in 2022, nato pa se je poleti pridružil BVB. Tam so mu na rutinskem pregledu odkrili raka.

"Prosil nas je, ali lahko pride na trening, ker je tukaj na rehabilitaciji. Čudovito je, da je lahko nekaj časa z nami," je na novinarski konferenci povedal trener Ajaxa Alfred Schreuder. Haller je treniral na stranskem igrišču, v načrtu ima še več treningov.

Haller septembra med spremljanjem soigralcev iz moštva Borussia Dortmund. Foto: Guliverimage

Osemindvajsetletnik je bil operiran zaradi raka in je ta čas na kemoterapiji. Po njegovih besedah ni izključena niti ponovna operacija. Julija so mu na treningih BVB med rutinskim pregledom odkrili maligni tumor na modih.

Pred tednom dni se je 28-letnik udeležil podelitve zlate žoge in je tam govoril tudi o svojem zdravstvenem stanju. "Vse je v redu. Če sem danes tukaj, je to zato, ker je vse v redu, stvari potekajo tako dobro, kot je le mogoče," Hallerja navaja nemška tiskovna agencija dpa. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo vrnil na treninge ekipe BVB.

Haller je pred dnevi v intervjuju, objavljenem na spletni strani Evropske nogometne zveze (Uefa), odkrito spregovoril o procesu zdravljenja raka.

Foto: Guliverimage

"Pet dni na teden preživim v bolnišnici, kjer sem priklopljen na aparate 24 ur na dan in ne morem vstati iz postelje, medtem ko mi v telo vbrizgavajo zdravila. Potem imam dva tedna premora. Ta cikel je faza in to moram ponoviti še trikrat. Štiri faze kemoterapije, vsaka traja približno tri tedne," je dejal reprezentant Slonokoščene obale in dodal: "Glede na to, kako se bo moj rak razvijal in širil, bom morda moral še na eno operacijo."

Kljub temu je Haller optimističen. "Če mi ne bo treba še na eno operacijo, bo to velika sreča. Tri tedne po zadnjem ciklusu kemoterapije bomo pogledali, kako je z metastazami in ali je nova operacija potrebna. Če operacija ne bo potrebna, mislim, da bi moral biti po teh treh tednih spet nazaj v dobri formi."