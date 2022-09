Igralec berlinske Herthe je zbolel za rakom na modih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krilni igralec berlinske Herthe Jean-Paul Boetius bo moral na operacijo, potem ko so mu odkrili raka na modih, s čimer je postal četrti igralec nemške nogometne bundeslige letos s takšno diagnozo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Osemindvajsetletni Boetius, ki je poleti prišel v nemško prestolnico iz Mainza, je novico izvedel po urološkem pregledu v sredo.

Boetius se je pridružil soigralcu Marcu Richterju, Timu Baumgartlu iz Union Berlina in Sebastienu Hallerju iz Borussie Dortmund na zdravljenju bolezni.

Tako Richter kot Baumgartl sta se od takrat uspešno vrnila na igrišče, medtem ko je Haller trenutno na kemoterapiji, potem ko so mu julija postavili diagnozo.

"Kot družina Herthe bomo tesno stali skupaj," je v izjavi, objavljeni v četrtek, dejal nogometni direktor Herthe Fredi Bobič.

"Ne glede na to, kako grenka je ta novica, smo polni upanja in zaupanja, da bo Jean-Paul čim prej ozdravel in se vrnil v naš krog."

Klaus-Peter Dieckmann, direktor centra za preiskovanje tumorjev na modih na kliniki Asklepios v Hamburgu, je dejal, da ni povezave med športom in rakom, nemški tiskovni agenciji SID pa je povedal, da so moški v profesionalni športni dobi dovzetni za to bolezen.

"Ko moški zbolijo za rakom v tej starosti, med 20 in 40 letom, je to skoraj vedno rak testisov," je dejal. "Zato ni presenetljivo, da so igralci bundeslige prizadeti."

V skladu s pravili lige igralcev elitnega nemškega prvenstva ne pregledujejo redno za raka na modih, čeprav so nekateri klubi, kot je Union Berlin, začeli pregledovati svoje igralce za to bolezen.

