"Ogroženi so temelji švicarskega športnega sistema": 350 milijonov pomoči za nogomet in hokej

Švicarska vlada se je odločila pomagati poklicnim nogometnim in hokejskim ligam s približno 333 milijoni evrov (350 mio švicarskih frankov). Glavni pogoj je, da denarja ne bodo smeli porabljati za igralce z visokimi oziroma nadpovprečnimi plačami. Vlada je sicer drugim športom in rekreaciji namenila še približno 143 milijonov evrov.

Vodstvo švicarske nogometne lige se še vedno ni odločilo, ali bo nadaljevalo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno prvenstvo. Hokejska tekmovanja pa so odpovedana, tako kot tudi svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bi ga letos morala gostiti prav Švica.

"Ogroženi so temelji švicarskega športnega sistema. To pa zaradi posledic pandemije, kot so prodaja vstopnic, odpoved velikih in manjših tekmovanj in odpovedi sponzorskih pogodb," je pojasnila švicarska vlada.

"Izkušnje predhodnih gospodarskih in finančnih kriz kažejo, da krize bolj in za dlje časa prizadenejo šport kot pa gospodarstvo," še pravijo.

Denar bodo klubom plačali v obliki kredita.

Preberite še: