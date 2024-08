Sredin dan v katalonskem mestu Mataro se je po poročanju španskih medijev za družino Lamina Yamala sprevrgel v nočno moro. Očeta 17-letnega zvezdnika Barcelone in španske reprezentance so napadli z nožem.

Po informacijah medija La Vanguardia naj bi se incident zgodil, ko je 35-letni Mounir Nasraoui sprehajal psa. Že pred tem naj bi prišlo do spora, za katerega španski mediji menijo, da je bil povod za napad, med katerim so Nasraouja zabodli v hrbet.

Domneven prepir, ki naj bi bil povod za poznejši napad na Nasraouija:

🎥🚨 The moment of Lamine Yamal's father arguing this afternoon with some neighbours and the moment when police arrives. pic.twitter.com/39oSDPUX0T — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 14, 2024

Yamalovega očeta so prepeljali v bolnišnico Can Ruti v Badaloni. Sprva so pisali, da je njegovo stanje resno, pozneje so prihajali novice, da je stanje stabilno, a da ostaja na opazovanju, nekateri mediji pa so poročali, da je že zapustil bolnišnico in je doma.

Policija naj bi že aretirala tri domnevne osumljence za napad, iskala pa naj bi še četrto domnevno vpleteno osebo.

Takole sta z očetom pred mesecem dni proslavljala naslov evropskega prvaka. Foto: Guliverimage

Nasraoui je pred mesecem dni v Nemčiji pospremil sijajne predstave sina, ki je postal najmlajši nogometaš z zadetkom na evropskem prvenstvu. Yamalova Barcelona je tik pred začetkom domačega prvenstva, v soboto ga bo odprla z gostovanjem pri Valencii.