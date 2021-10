Obradovićeva obramba odmeva tudi v Evropi #video

Matko Obradović je v četrtek zbral šest obramb. Rennes je sicer proti vratom Mure poslal kar 27 strelov, od tega osem v okvir vrat, devet pa so jih nogometaši slovenskega prvaka na poti do Obradovićevih vrat blokirali. Dalmatinec je prejel dva gola, enkrat pa ga je rešil okvir vrat.

Matko Obradović je v četrtek zbral šest obramb. Rennes je sicer proti vratom Mure poslal kar 27 strelov, od tega osem v okvir vrat, devet pa so jih nogometaši slovenskega prvaka na poti do Obradovićevih vrat blokirali. Dalmatinec je prejel dva gola, enkrat pa ga je rešil okvir vrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v četrtek ostali praznih rok na domači tekmi konferenčne lige. V Ljudskem vrtu so izgubili proti Rennesu (1:2). Hrvat Matko Obradović je imel v vratih slovenskih prvakov veliko dela. Zbral je šest obramb, ena izmed njih pa je tako navdušila predstavnike Evropske nogometne zveze (Uefa), da kandidira za naj obrambo 3. kroga. Njegovi tekmeci prihajajo iz Srbije, Nigerije in Grčije.

Hrvat Matko Obradović že vrsto let spada med najboljše čuvaje mreže v Sloveniji. Na sončni strani Alp se je sprva dokazoval pri Kopru in Krki, nato v senci Jasmina Handanovića dosegal in proslavljal velikanske uspehe z Mariborom, lovorike pa osvaja tudi z Muro, s katero piše zgodovino tudi v Evropi. Mura je za zdaj še brez točke, na treh tekmah skupinskega dela konferenčne lige je vknjižila tri poraze, je pa v četrtek v Ljudskem vrtu proti Rennesu z borbeno igro in velikim trudom navdušila navijače (1:2) ter si prislužila aplavz. Dobro se je upirala favoritom iz Francije, zapravila kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek, Obradović pa je z uspešnimi posredovanji - zbral je šest obramb - preprečil, da bi Rennes na Štajerskem dosegel več kot dva zadetka.

Štiri najboljše obrambe 3. kroga konferenčne lige. Med njimi je tudi posredovanje Matka Obradovića (2. po vrsti):

🧤 Four great saves 💪 Which was your favourite?



🇷🇸 Ognjen Čančarević, Alashkert

🇭🇷 Matko Obradović, Mura

🇳🇬 Francis Uzoho, Omonoia

🇬🇷 Alexandros Paschalakis, PAOK@UKEnterprise | #UECLsaves | #UECL pic.twitter.com/YNtKFHS9xT — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 22, 2021

Njegova obramba sredi drugega polčasa, ko je mojstrsko ubranil strel 18-letnega upa Rennesa Louma Tchaounaja, je tako izstopala, da so jo predstavniki Evropske nogometne zveze (Uefa) izbrali med štiri najboljše obrambe 3. kroga konferenčne lige. Tako pravkar poteka glasovanje, na katerem lahko izberete posredovanje izkušenega Dalmatinca. Po Žigi Kousu, ki je s spektakularnim zadetkom v Londonu (1:5 proti Tottenhamu) kandidiral za strelca najlepšega zadetka 2. kroga, se je tako v ožjem izboru za naj potezo kroga znašel še en nogometaš Mure.

Fotogalerija s tekme med Muro in Rennesom, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Za obrambo kroga poleg Obradovića kandidirajo še srbski vratar Ognjen Čančarević (Alaškert), Nigerijec Francis Uzoho (Omonia) in Grk Alexandros Paschalakis (PAOK). Izmed omenjenih se je v četrtek zmage razveselil le soigralec trenutno poškodovanega Jasmina Kurtića pri solunskem klubu Paschalakis, ki je v gosteh ugnal Köbenhavn (2:1). Obradović je doma z Muro izgubil proti Rennesu (1:2), Čančarević proti Lasku (0:3), Uzoho pa v gosteh pri Baslu (1:3).