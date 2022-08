Prejel že 11 golov: "Ni kriv trener ni kriva ekipa, sem v slabi formi"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mura po petih krogih prve lige ostaja pri eni sami zmagi. S Taborom je v soboto igrala 2:2., krivdo za poraz pa je na svoja pleča prevzel vratar Matko Obradović. Mura je to sezono dobila že 11 golov, največ med vsemi prvoligaši.

Ne le Maribor, tudi Mura sezone v prvi ligi ni začela najbolje. Sobotni remi s Taborom 2:2 je bil njihov tretji zaporedni. Tako imajo po petih krogih z eno samo zmago le šest točk. So že šest točk za Koprom in Olimpijo, pri čemer ljubljanski klub svojo tekmo petega kroga igra šele v ponedeljek, kar pomeni, da bi lahko Mura za njim po končanem krogu zaostajala že devet točk. Del navijačev je črno-bele podprl v teh težkih trenutkih, del pa jim je namenil tudi nekaj žvižgov.

Remi 2:2 v Fazaneriji Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Odgovornost za poraz je že v izjavi za prenos na Sportklubu prevzel izkušeni vratar Matko Obradović in nato besede ponovil še pred drugimi novinarji: "Čestital bi ekipi, da se je borila do konca, da je pokazala karakter. Odigrali smo dobro tekmo. Jaz pa sem bil v slabi formi. Ni kriv niti trener niti taktika niti ekipa, enostavno sem bil slab. Oba gola sta moja. Trenutno nisem v taki formi. Moramo dati glave skupaj. Le tako se bomo izvlekli iz tega." Trener Damir Čontala je v odziv na Obradovićeve besede dejal, da so krivi vsi, začenši s celotnim strokovnim štabom.

Mura in Maribor prejmeta največ golov

Zanimivo, da sta prav Mura in Maribor, ki sta vselej veljala za zelo disciplinirani ekipi v obrambi in nista dobivala veliko golov, v tem pogledu najslabša na začetku nove sezone. Mura je na petih tekmah dobila 11 golov, Maribor pa na štirih devet.

Vijoličasti v tem krogu v nedeljo gostujejo v Domžalah, kjer so na zadnjih treh tekmah dvakrat dobili po tri gole.