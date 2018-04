Jan Oblak pokazal, zakaj si ga želi pol Evrope

Po zmagi Atletica nad Sportingom

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je z Atleticom po zmagi nad Sportingom (2:0) korak bližje evropski lovoriki. Škofjeločan je ponovno navdušil. Zaklenil je vrata, spravljal ob živce tekmece iz Lizbone in se zahvalil napadalcem, da so spretno izkoristili napake portugalskega velikana. V tej sezoni v vseh tekmovanjih na tekmo prejema le 0,47 zadetka!

Na štadionu Wanda Metropolitano, prekrasnem novem domu madridskega Atletica, se v četrtek ni zgodilo nič novega. Rdeče-beli so nadaljevali izjemen niz domačih zmag brez prejetega gola. Ponovno.

Gospod nedotaknjena mreža

Navijači Atletica so pozdravili novo domačo zmago brez prejetega gola. Foto: Reuters Tokrat so na prvi četrtfinalni tekmi evropske lige premagali Sporting iz Lizbone z 2:0 in si na široko odprli vrata polfinala. V oči bode ponovna zmaga Atletica brez prejetega gola. "Želel bi si, da bi bilo vedno tako. Lahko smo zelo zadovoljni z rezultatom," je v svojem prav nič vzvišenem slogu dejal Jan Oblak in se zahvalil soigralcem.

Slovenski reprezentančni vratar si je na dvoboju prislužil visoke ocene, dvakrat pa navdušil z vrhunskim posredovanjem, s katerim je zelenim levom iz Lizbone preprečil, da bi se na Portugalsko vrnili z ugodnejšim izhodiščem. Atletico je letos v ligi Europa odigral pet tekem in prav na vseh slavil zmago - edini izmed četrtfinalistov.

So favoriti, a ...

Končni rezultat 2:0 je postavil Antoine Griezmann. Foto: Reuters Še bolj je veličastna njegova statistika z zadnjih tekem na domačem štadionu, kjer je v vseh tekmovanjih dobil že devet zaporednih dvobojev, njegova mreža pa se ni zatresla niti enkrat! Skupna gol razlika je 21:0, Oblak pa je branil na kar osmih tekmah. Brez zadetka so ostali Las Palmas (0:3), Valencia (0:1), Athletic Bilbao (0:2), Köbenhavn (0:1), Leganes (0:4), Lokomotiv Moskva (0:3), Celta Vigo (0:3), Deportivo (0:1) in nazadnje Sporting (0:3).

Izbranci Diega Simeoneja so vstopili v zmagoviti ritem, s katerim upravičujejo vlogo osrednjega favorita za zmago v evropski ligi. Z oceno, da so prvi kandidati za naslov, se strinja tudi 25-letni Slovenec, ki pa tudi opozarja na nepredvidljivost vrhunskega nogometa.

"V tem tekmovanju smo favoriti, a moramo vedeti, da favoriti ne osvajajo vedno naslovov. To moramo dokazati še na igrišču. Razmišljamo le o naslednji tekmi. Naprej skušamo iti tekmo za tekmo in nato osvojiti evropsko ligo," je po zmagi nad Sportingom v mikrofon BeIN Sports povedal Oblak.

Dres si je izmenjal s Francozom

Gostitelji so oba zadetka dosegli v prvem polčasu, ko si je Sporting privoščil kar nekaj spodrsljajev v obrambi. "Storili so dve veliki napaki v obrambi. Izkoristili smo ju in si priigrali prednost. Lahko smo hvaležni našim napadalcem, da so pritisnili na obrambno vrsto, ukradli žogo tekmecu in nato zadeli v polno," je nekdanji vratar Olimpije in Benfice pohvalil soigralce.

Slovenec Jan Oblak in Črnogorec Stefan Savić, ki tesno sodelujeta v obrambni vrsti Atletica, že pred dvobojem nista skrivala dobre volje. Foto: Twitter

Po tekmi si je izmenjal dres s Francozom Romainom Salinom, 33-letnim rezervnim vratarjem Sportinga, s katerim sta pred leti sodelovala pri portugalskem prvoligaškem klubu Rio Ave.

V uvodni minuti si je usodno napako privoščil Urugvajčan Sebastian Coates, nato pa je Koke že po 24 sekundah dvignil občinstvo na Wandi na noge, v 40. minuti pa je okrog štiri tisoč navijačev Sportinga v Madridu še enkrat obnemelo. Francoz Jeremy Mathieu, nekdanji branilec Barcelone, je s slabim posredovanjem rojaku Antoinu Griezmannu omogočil, da se sam zapodi proti portugalskemu reprezentančnemu vratarju Ruiju Patriciu. Napadalec Atletica si ga je močno želel premagati leta 2016 v finalu evropskega prvenstva, a mu ni uspelo. Tokrat, slabi dve leti pozneje, mu je.

V slabo voljo spravil nekdanjega trenerja

Jorge Jesus (Sporting) je vodil Oblaka pri Benfici. Foto: Reuters Oblak je ubranil vse strele. V tem tekmovanju je odigral dve tekmi in vedno zadržal mrežo nedotaknjeno. V 32. minuti se je izkazal s posredovanjem po strelu Gelsona Martinsa, v izdihljajih srečanja pa je ukrotil še strel reprezentanta Kostarike Bryana Ruiza.

"Zmagali smo, a med srečanjem trpeli. Na koncu smo si priigrali dobro izhodišče pred povratno tekmo v Lizboni. Želeli smo doseči še tretji gol, a nam ni uspelo. Vseeno smo lahko srečni. V Lizbono gremo po novo zmago in polfinale," je napovedal čuvaj mreže, za katerega se bo v poletnem prestopnem roku potegovalo kar nekaj klubskih velikanov.

Oblak je v slabo voljo spravil trenerja Sportinga Jorgeja Jesusa, s katerim je sodeloval pri Benfici in se leta 2014 v evropski ligi prebil do finala, kjer je v Torinu izgubil proti Sevilli. Letos bo sklepno dejanje lige Europa v Lyonu, Atletico pa od njega delijo le še tri tekme.

Branilci Sportinga so si na gostovanju v Madridu privoščili preveč napak, ki so se izkazale za usodne. Foto: Reuters

Povratna tekma bo prihodnji četrtek na štadionu Jose Alvalade, kjer so leta 2014 gostovali Mariborčani in izgubili z 1:3. Če bi s tem rezultatom izgubili rdeče-beli, bi še vedno napredovali v polfinale. Sporting bo na povratni tekmi oslabljen, saj bosta zaradi kazni kartonov manjkala najboljši strelec Bas Dost in portugalski branilec Fabio Coentrao.

Klubska statistika Jana Oblaka v tej sezoni: