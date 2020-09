Analiza jim ni koristila, a so se hitro prilagodili in razblinili dvome o zmagovalcu

"Zelo pomembno je napredovanje, visoka zmaga in maksimalen pristop. Stvari, ki smo si jih želeli, smo dokaj dobro realizirali. Morali smo se hitro prilagoditi, kar nam je uspelo," je po zanesljivi zmagi nad oslabljenim estonskim tekmecem Nõmme Kalju FC in napredovanju v 2. krog kvalifikacij za ligo Europa dejal trener NŠ Mura Ante Šimundža.

Nogometaši Mure so v četrtek uspešno začeli evropsko pot. Na stadionu Ferenc Szusza v Budimpešti so s 4:0 odpravili oslabljenega tekmeca iz Estonije Nomme Kalju, ki zaradi pozitivnih testov na covid-19 ni mogel računati na popolno ekipo. Slovenski pokalni prvaki so vse dvome o zmagovalcu razblinili že po dobre pol ure tekme, ko so kar štirikrat zatresli mrežo tekmeca.

"Stvari, ki smo si jih želeli, smo dokaj dobro realizirali." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Naredili smo analizo, vendar smo se morali hitro prilagoditi in na koncu tudi zasluženo zmagali. Za napadalca je pomembno, da konstantno zadeva, meni je to tokrat uspelo dvakrat, še bolj pa veseli, da smo se prebili naprej. Tekme si sledijo v napornem ritmu, od danes so misli usmerjene k dvoboju v Ljubljani," je po zmagi za uradno spletno stran kluba dejal strelec prvih dveh zadetkov Kevin Žižek. Ob Žižku sta vratarja Estoncev premagala še Žiga Kous in Alen Kozar, ki je v 36. minuti postavil končnih 4:0.

Hitro so se prilagodili drugačni postavitvi

"Zelo pomembno je napredovanje, visoka zmaga in maksimalen pristop. Stvari, ki smo si jih želeli, smo dokaj dobro realizirali. Analiza, ki smo jo opravili pred tekmo, nam ni pomagala kaj dosti, saj so igrali v popolnoma drugi postavitvi, kot smo pričakovali. Morali smo se hitro prilagoditi in to nam je uspelo. Sploh v prvem polčasu smo igrali zelo hitro, iskali njihove medprostore in globino ter ob tem štirikrat zadeli in zasluženo zmagali," je po napredovanju dejal trener murašev Ante Šimundža.

V nedeljo bodo gostovali v Stožicah, v četrtek jih čaka nova evropska tekma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najprej Olimpija, v četrtek nad Dance

Ta bo svoje varovance na tekmi znova vodil že v nedeljo, ko bodo v sklopu Prve lige Telekom Slovenija ob 20.15 gostovali pri NK Olimpija. V četrtek sledi novo evropsko srečanje, v Fazaneriji bo gostoval danski AGF Aarhus.

Če bi izločili Dance, bi v 3. krogu sledila poslastica, saj bi v Fazaneriji gostoval nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven.

