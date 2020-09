Milaničev Slovan se počuti oškodovanega v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fizioterapevt slovaškega nogometnega prvaka Slovana iz Bratislave, ki ga po novem vodi Darko Milanič, ni bil okužen z novim koronavirusom, so rezultate preiskav sporočili na spletni strani kluba. Ekipa pa je za zeleno mizo z 0:3 izgubila dvoboj prvega kroga kvalifikacij lige prvakov proti Klasviku na Ferskih otokih. Slovaki menijo, da so na testiranjih na Ferskih otokih storili napako, sami pa so neupravičeno izpadli iz kvalifikacij.