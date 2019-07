Nove boleče minute v Evropi zakletega kapetana Olimpije

Še deseti evropski nastop, četrti v majici Olimpije, je za ljubljanskim kapetanom, a spet ni dočakal prve evropske zmage. Še huje, doživel je nepričakovan poraz in moral ob nesrečnem porazu z 2:3 kar trikrat po žogo v svojo mrežo. Kot velik navijač Olimpije, ki ima doma tudi člansko izkaznico Green Dragons, dobro ve, kako diha nogometna Ljubljana, zato si bolj kot karkoli drugega želi evropskega podviga, a namesto tega je doživel novo razočaranje. Zato ne čudi, da je bil po tekmi zelo potolčen, a je kot kapetan vseeno dvignil glavo, dolgo odgovarjal na naša številna vprašanja in mirno razlagal o tem, kaj se z Olimpijo dogaja. Ne samo na, ampak tudi ob igrišču. Ostaja optimist.

Evropa je zanj kot zakleta

V Evropi je za zdaj doživljal samo razočaranja. Foto: Grega Valančič/Sportida



V začetku sezone 2017/18 je branil na obeh tekmah prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa, ko je Olimpija proti finskemu VPS dvakrat izgubila z 0:1. V prejšnji sezoni je branil na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij v istem tekmovanju, ko je na Severnem Irskem Olimpija remizirala proti tamkajšnjemu Crusadersu z 1:1 in se ob zmagi na prvi tekmi s 5:1 prebila v naslednji krog.



Verjeli ali ne, tudi v majici Domžal, za katero je v Evropi odigral šest tekem, prav tako v kvalifikacijah za ligo Europa, nikoli ni zmagal. V sezoni 2011/12 so Domžale v drugem krogu kvalifikacij dvakrat izgubile proti Splitu z 1:2 in 1:3. V sezoni 2013/14 so Domžalčani proti romunski Astri Giurgiu v prvem krogu kvalifikacij dvakrat izgubili z 0:1 in 0:2. V sezoni 2015/16 so proti Cukarićkemu v prvem krogu kvalifikacij izgubil z 0:1 in remizirali brez zadetkov. Odkar je januarja 2016 iz Domžal prišel v Olimpijo, je Vidmar iz takšnih in drugačnih razlogov izpustil njene številne evropske tekme, tako da je do zdaj v Evropi branil le na štirih tekmah. Zmage še ne pozna. Ob najbolj svežem porazu proti Rigasu z 2:3 je brez zmage ostal tudi v zadnjih dveh sezonah, ko je branil na preostalih treh tekmah.V začetku sezone 2017/18 je branil na obeh tekmah prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa, ko je Olimpija proti finskemu VPS dvakrat izgubila z 0:1. V prejšnji sezoni je branil na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij v istem tekmovanju, ko je na Severnem Irskem Olimpija remizirala proti tamkajšnjemu Crusadersu z 1:1 in se ob zmagi na prvi tekmi s 5:1 prebila v naslednji krog.Verjeli ali ne, tudi v majici Domžal, za katero je v Evropi odigral šest tekem, prav tako v kvalifikacijah za ligo Europa, nikoli ni zmagal. V sezoni 2011/12 so Domžale v drugem krogu kvalifikacij dvakrat izgubile proti Splitu z 1:2 in 1:3. V sezoni 2013/14 so Domžalčani proti romunski Astri Giurgiu v prvem krogu kvalifikacij dvakrat izgubili z 0:1 in 0:2. V sezoni 2015/16 so proti Cukarićkemu v prvem krogu kvalifikacij izgubil z 0:1 in remizirali brez zadetkov.

Kaj povedati po takšni tekmi, v kateri so kar štirje goli padli v zadnjih desetih minutah, rezultat na semaforju pa prav gotovo ni odraz dogajanja na igrišču?

Težko je zbrati misli. Glava je vroča, zelo smo jezni. Vseskozi smo imeli pobudo in dajali občutek, da imamo tekmo pod nadzorom, a smo pustili preveč situacij nasprotniku, kar so Latvijci s pridom izkoristili. To nas je kaznovalo, na koncu smo prejemali prepoceni zadetke. Rezultat je tak, kot je. S tem je treba živeti in poskušati na povratni tekmi priti do preobrata. Škoda, res škoda, da smo to dopustili.

Kaj ste kot kapetan po tekmi v garderobi povedali soigralcem?

Najprej sem bil predvsem jezen, ker se je spet ponovila zgodba, ki se nam dogaja že nekaj časa. Po nekaj minutah sem se ohladil in fantom rekel, naj dajo glave gor. V Latviji moramo narediti vse, da pridemo do preobrata. Nič še ni končanega. Pred nami je šele začetek sezone. Treba je verjeti v preobrat. Res je, da smo si precej otežili delo, a verjamem, da lahko napredujemo. Videli smo, da smo boljši. Latvijci so nevarni, a gole so zabijali predvsem zaradi naše nezbranosti.

Kljub bolečemu porazu z vsem srcem verjame, da je s soigralci pripravljen za preobrat v Rigi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O sojenju in enajstmetrovkah niste govorili? Olimpiji sodnik očitne ni dosodil, Rigasu je.

Težko komentiram. Pri obeh enajstmetrovkah nisem bil dovolj blizu, zato bi bilo krivično. Pravijo, da enajstmetrovka za nas zagotovo je bila. Pri njihovi enajstmetrovki pa tudi nisem dobro videl, kaj se je dogajalo, ampak treba je verjeti sodniku. Mogoče je tudi to, da smo se preveč obremenjevali s sodniškimi odločitvami, botrovalo temu, da smo delali napake. Treba je biti bolj zbran.

Olimpija na evropskih tekmah v zadnjem času kot po pravilu razočara. Kaj je vzrok? Je to morda strah pred evropskim uspehom?

To ne bi smel biti problem, ampak ne vem, kaj je. Nikakor ne moremo preskočiti te ovire. Latvijci imajo kakovost, ampak z vsem spoštovanjem do njih smo mi boljši. Za nami je samo ena tekma. Ne smemo obupati. Sam sem v Rigi z reprezentanco gostoval pred kratkim. Tam smo zmagali s 5:0. Pot do zmage je. Sploh zaradi tega, ker smo imeli tudi tokrat veliko priložnosti za gol, a smo včasih preveč zapletali in želeli z žogo čez črto. Treba je popraviti realizacijo in napake spraviti na minimum. Poraz je zelo boleč, a lahko pridemo do preobrata.

Prav to, zdi se, da je bilo preveč pletenja mreže pred golom Rigasa, a premalo konkretnosti. Manjkali so streli.

Včasih se zdi, da je res tako, a dejstvo je, da vsak hoče najboljše. Morda v danem trenutku naredi drugače, a vsi imajo dobre namene. Vsak hoče zabiti gol. Bolj kot to so za poraz krive napake, ki smo jih delali vsi. Nisem si še ogledal tekme, zato težko pametujem, a dejstvo je, da smo za poraz krivi vsi. Škoda, imeli smo 1:1, pa 2:2 in napadali, a namesto zmage dobili še en gol in izgubili. Boli, res boli, ampak moramo dati glavo gor. Prvih nekaj minut po porazu je bilo res hudih, ampak zdaj je že lažje. Gremo dalje. Ni časa za žalovanje. Že čez dobra dva dneva nas čaka nova tekma.

Prejeti tri zadetke na domačem štadionu proti ekipi, ki spada na spodnjo raven evropskega nogometa, ni ravno pričakovano?

Da, to je seveda res. Tudi zaradi tega smo zelo razočarani, a ne vem, kaj pametnega naj ob tem povem. Nekaj manjka, a mislim, da kakovost imamo. Treba je prevzeti odgovornost, se od prvega do zadnjega pogovoriti in iti naprej. Čaka nas še ena tekma. Ne vidim razloga, zakaj ne bi prišli do preobrata.

Z Olimpijo je dvakrat postal državni prvak in se dvakrat veselil pokalne lovorike. Foto: Vid Ponikvar Kako močan je Rigas? Bi se v slovenskem prvenstvu bojeval za vrh?

So kakovostni, a na vrhu verjetno ne bi bili. Pokazali smo, da smo boljši, a nas je ubila neodgovornost. Tako kot se nam je zgodilo tudi lani. Imamo vse v svojih nogah, potem pa smo kaznovani zaradi individualnih napak. Tudi tokrat je bilo tako. Od prvega do zadnjega smo delali napake, ki jih ne bi smeli. Na žalost smo bili zaradi tega hudo kaznovani. Treba se je dvigniti in se vrniti. Čaka nas začetek prvenstvene sezone in Bravo, za katerega bo tekma proti nam Evropa, če se lahko izrazim tako. Treba bo pokazati pravi obraz.

Je ekipa, ki jo ima Olimpija, dovolj dobra?

Je. Mislim, da smo pokazali veliko dobrih stvari, a ubijajo nas malenkosti, za katere si v Evropi takoj kaznovan. To se nam dogaja vsako leto. Na žalost je v Evropi tako. Morda se v prvenstvu da zmagovati tudi ob manjših napakah, v Evropi pa je drugače. Prepoceni prejemamo zadetke. Treba je delati, delati, delati in uspeh bo prišel. Ekipa je dobra in upam, da bo taka tudi ostala.

Škripalo je predvsem v obrambi. Kako zelo ste pogrešali Vitalijsa Maksimenka, ki tokrat zaradi poškodbe ni mogel nastopiti, na povratni tekmi pa bo najverjetneje že zraven?

O tem, kdo je manjkal, težko govorim. Mislim, da je vzrok za napake predvsem evforija ob naših golih, ki nas je ponesla. Bili smo malo neodgovorni in takoj je sledila kazen. Vsak fant seveda manjka, ampak mislim, da v tem ni bila glavna težava. Narobe je bilo to, da se v določenih trenutkih nismo držali trenerjevih navodil in smo prejeli dva poceni zadetka. Enega iz prekinitve, drugega po protinapadu. To je treba popraviti.

Zdi se, kot da Olimpiji manjka pravi napadalec, ki bi zagotovil 15, 20 golov na sezono.

Ne vem, o tem težko govorim, da ne bom rekel česa neumnega. Mogoče niti ne bi rekel, da smo neučinkoviti, saj smo ne nazadnje zabili dva gola. Spomnim se, kako smo pred nekaj leti Trenčinu zabili kar šest golov na dveh tekmah, a smo vseeno izpadli. Dogajajo se nam prepoceni napake, ki so se nam dogajale že v preteklosti. To je tisto, kar moramo popraviti.

Medtem ko ste vi doma izgubili prvo evropsko tekmo z Latvijci, je Maribor dan pred tem na Islandiji zmagal s 3:0. Do zmage, po kateri se je tako rekoč že uvrstil v nadaljnji krog kvalifikacij za ligo prvakov, je prišel po simultanki vašega nekdanjega soigralca Roka Kronavetra, ki je poskrbel za gol in dve asistenci. Je to še toliko bolj boleče?

Saj vemo, kakšen nogometaš je on. O njem in njegovi kakovosti nima smisla izgubljati besed. Če je pravi, je dodana vrednost za vsako ekipo. Sploh slovensko. To sem poudaril že večkrat, a zdaj ga ni tukaj, zato bo treba poiskati nekoga, ki ga bo nadomestil. Imamo dosti fantov, ki prinašajo širino. Brez njega smo izgubili individualno kakovost, a rekel bi, da Olimpija v tej sezoni ni nič slabša. Morda je celo boljša. Dobili smo nekaj okrepitev in ohranili precej podobno ekipo. Uigranost ni problem, se pa, kot sem rekel že večkrat, ponavljajo napake, ki jih enostavno moramo popraviti.

Verjame v ekipo, ki jo ima Safet Hadžić na voljo v tej sezoni, in pravi, da je morda celo boljša, kot je bila. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kaj ima Maribor, česar nima Olimpija, da je v Evropi kot po pravilu tako suveren?

Ne vem, o tem zdaj težko govorim. Najbolj boli to, ker imamo kakovost, a nam ne uspeva. Ne vem, kaj nam manjka, da bi naredili evropski preskok. Želja je prisotna. Morda smo preveč zaletavi, ne vem. Imam tako vročo glavo, da težko povem kaj pametnega. Vem, da smo sposobni, to smo ne nazadnje pokazali tudi na nekaj zadnjih tekmah proti Mariboru, ko smo ga premagovali, a na koncu v Evropi vedno znova ubijemo sami sebe.

Kako na nogometaše vpliva negotovost glede lastništva kluba in dejstvo, da je predsednik Milan Mandarić na izhodnih vratih kluba?

Na začetku sezone, ko še nismo vedeli, kaj se dogaja, je bilo težko. A zdaj je, mislim, zadeva precej jasna in se počasi kristalizira. Tukaj ni nobenih težav. Tudi predsednik sam nas je pomiril in dejal, da bo vse tako, kot mora biti. To ne bi smela biti težava, fantje smo pomirjeni. Na začetku sezone je še bilo precej negotovosti, kaj se bo zgodilo in kaj bo z nami, a zdaj smo prepričani, da bo zadeva šla naprej. Olimpija se bo še naprej bojevala za vrh in, upam, osvajala lovorike. Boli pa ta prekleta Evropa.

Kdaj ste se s predsednikom nazadnje videli, kaj vam je povedal?

Preden je odšel v ZDA, smo se pogovarjali, pa tudi zdaj, dan pred tekmo, nam je zaželel srečo. Upam, da mu čez teden dni vrnemo in v Rigi poskrbimo za preobrat, saj vsi dobro vemo, kaj mu Evropa pomeni. Treba je priti do preobrata in ga razveseliti.

Tako kot je ob koncu tekme zagotovo vas in soigralce razveselil aplavz, ki ste ga kljub povsem nepričakovanemu porazu bili deležni s tribun?

Seveda, to je bila velika injekcija za našo samozavest. Saj to je najhuje, ker občinstvo verjame v nas in si tako zelo želi evropskega spektakla, mi pa jih razočaramo. Spomnim se še iz časov, ko sem kot majhen hodil na košarkarske evropske tekme Olimpije in dobro vem, kakšna evforija je vladala na tribunah in v mestu. Polna dvorana, spektakularne tekme …. Vem, da si Ljubljana zelo želi česa takšnega, zato si evropskega podviga želim toliko bolj. Aplavz po takšni tekmi je lepa spodbuda, zato res upam, da bomo navijačem vrnili s preobratom v Latviji. Da bomo vztrajali in Ljubljani prinesli še kakšen evropski spektakel.