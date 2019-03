Novaković: Če bo treba, bom premaknil goro, da vrnem Kampla

"Kevin Kampl še zdaleč ni zaključena zgodba. Naredili bomo vse, da ga vrnemo in bo spet igral za Slovenijo," nam je zaupal Milivoje Novaković, legenda slovenske reprezentance, ki je v njej po novem tesen sodelavec povratnika na selektorsko klop Matjaža Keka in potrdil, da bo na Nogometni zvezi Slovenije do junijskega nadaljevanja kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 stekla akcija, kako v izbrano vrsto vrniti zvezdnika nemške bundeslige.

Kevin Kampl je po odhodu Tomaža Kavčiča s selektorske klopi pred novembrskima tekmama lige narodov proti Bolgariji in Norveški, ko je bil vršilec dolžnosti selektorja Igor Benedejčić, sporočil, da za reprezentanco zaradi osebnih razlogov ne bo več igral. S kratkim sporočilom, ki so ga na Nogometni zvezdi Slovenije bežno omenili ob razkritju seznama igralcev, na katere je računal začasni selektor, naj bi se tako končala reprezentančna pot 28-letnega v Nemčiji rojenega vezista slovenskih korenin.

S prihodom Matjaža Keka se njegov reprezentančni status ni spremenil, a očitno se v prihodnosti utegne, saj je tudi novi selektor ugotovil, da bi mu nogometaš z več kot 100 nastopi v prvi nemški ligi in 20 nastopi v ligi prvakov prišel še kako prav. Čeprav se do zdaj povratnik na slovensko klop s tem vprašanjem še ni preveč pozabaval, se bo to očitno do junijskega nadaljevanja kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ko Slovenijo čakata gostovanji v Avstriji in Latviji, to spremenilo. To nam je potrdil tudi njegov tesen sodelavec v reprezentanci.

Kevin Kampl je do zdaj odigral 28 tekem za Slovenijo in dosegel dva gola. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zavihali bodo rokave in šli v Nemčijo

"O tem sva se s selektorjem že pogovarjala, a naj ostane med nama, kaj točno sva govorila. Imamo željo, da se vrne. V preteklosti se nam je že prevečkrat dogajalo, da smo se prehitro odrekali nogometašem. Prepričan sem, da ni rekel zadnje. Potrebujemo ga. Pozabimo na to, kaj je bilo. Vse bomo naredili, da ga vrnemo nazaj. Zavihali bomo rokave, odšli v Nemčijo in ga skušali prepričati," je o zvezdniku RB Leipziga, ki igra prav tam, kjer je marca pri igri Slovenije najbolj škripalo - na sredini igrišča - povedal Milivoje Novaković, ki ga je Kavčič septembra lani vrnil v reprezentanco v vlogi tehničnega vodje, ki skrbi za vez med selektorji in igralci.

Zdaj je očitno pred prvo zelo pomembno misijo. "Če bo treba, bom premaknil goro, da ga pripeljem nazaj. Krvavo ga potrebujemo. Z Janom Oblakom, Josipom Iličićem in Kevinom Kamplom bo to povsem druga zgodba. Razumem ga, da je imel težave. Dogajalo se mu je marsikaj v osebnem življenju, potem še slabi rezultati in slabo vzdušje okoli reprezentance, a zdaj je pred nami povsem druga zgodba. Vem, da je velik profesionalec. Že vrsto let igra v Nemčiji, tam drugače ne more biti, to dobro vem, saj sem bil v Nemčiji tudi sam. Seveda se je treba pogovoriti tudi z nekaterimi igralci, a mislim, da s tem ne bo težav. Če pokaže željo, če bo kazal pravi odnos, v kar ne dvomim, tako kot seveda ne dvomim niti v njegovo kakovost, potem se bo vrnil nazaj, a počakajmo," je še povedal s 32 goli drugi najboljši strelec v zgodovini reprezentance, ki Kampla dobro pozna, saj sta skupaj igrala v reprezentanci.

"Je super dečko in seveda odličen nogometaš. Ima nemško miselnost, zato se morda težje privadi na določene zadeve, ki so se dogajale pri nas. Z njim sem se veliko pogovarjal. Postala sva prijatelja. Verjamem, da se bo vrnil," je še o njem povedal Novaković, gost tokratnega sobotnega intervjuja, ki ga boste lahko prebrali jutri zjutraj.

Za Slovenijo je nazadnje igral septembra lani, ko je z igrišča poškodovan odšepal po 83 minutah. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Z Matjažem Kekom sta že sodelovala, a ne najbolje

Po naših informacijah naj se s Kamplom o tem, da se vrne v reprezentanco, selektor Kek še ni pogovarjal, a naj bi to storili že nekateri pomembni člani reprezentance, tudi Jan Oblak.

Kampl, ki je v reprezentanci debitiral oktobra 2012 pod vodstvom takratnega selektorja Slaviše Stojanovića, je do zdaj za Slovenijo odigral 28 tekem in zabil dva gola. Nazadnje je za Slovenijo zaigral septembra lani na domači tekmi lige narodov proti Bolgariji.

S Kekom je Kampl sodeloval že pred leti, ko je bil zdajšnji selektor članske reprezentance na klopi izbrane vrste do 15. in 16. leta starosti. Takrat zaradi določenih nesporazumov njuno sodelovanje ni bilo najboljše in ga je bilo hitro konec, od takrat naprej Kampl pod okriljem NZS ni več igral vse do leta 2009, ko ga je pod svoje okrilje v mlado reprezentanco poklical Kavčič.

