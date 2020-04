Norveški nogomet: vse tekme v enem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zveza NFF je zdravstvenim oblastem predstavila način, s katerim bi omogočili izbor državnega prvaka na igrišču, ne da bi pri tem ogrozili zdravja nogometašev. Tekme bi se odigrale v enem mestu ali največ dveh, da bi omejili dolga potovanja, z upoštevanjem tekmovalnega formata oziroma sistema, ki velja za svetovno prvenstvo.

Norveška liga ima sezono razdeljeno na pomladanski in jesenski del, igra pa se od začetka aprila do konca novembra. V najvišjem razredu tekmovanja igra 16 ekip, kar pomeni, da morajo vsi odigrati 15 tekem doma in 15 v gosteh - skupno 30. Glede na razpotegnjenost oziroma zemljepisne danosti dežele fjordov klubi na gostovanja potujejo predvsem z letali, ko morajo premagati razdaljo tisoč ali več kilometrov.

Igralci Vikinga iz Stavangerja so na gostovanje v po novem drugoligaški Tromsoe, ki se nahaja v polarnem krogu, če so potovali po cestah, morali prepeljati 2285 kilometrov, kar jim je z avtobusom vzelo vsaj 30 ur vožnje, polet z letalom pa je trajal dve uri. V letošnji sezoni je najbolj na severu klub Bodo/Glimt.

Prvi scenarij: vsi krogi v treh mesecih

Prvi scenarij predvideva, da bi vsi klubi zbrali v Stavangerju in odigrali vse kroge lige v treh mesecih. Drugi scenarij pa predvideva razporeditev 16 ekip v štiri skupine, kot na evropskih ali svetovnih prvenstvih, namestitev v dve sosednji mesti, državnega prvaka pa bi dobili tako kot na velikem turnirju v pokalnem sistemu.

"Pomembno je čim bolj omejiti stike igralcev z okolico. Navzočnost občinstva seveda ne pride v poštev. Igralci bi se iz hotela do stadiona vozili po najkrajši poti z razkuženimi avtobusi in se po tekmi vrnili, kjer bi bili v osamitvi v izoliranem centru, kjer bi jih po potrebi tudi testirali na okužbo s koronavirusom," je za časnik Verdens Gang pojasnil vodja tekmovanj pri NFF Nils Fisketjonn.

"Tudi če bi se sezona začela 1. avgusta, bi se lahko turnir v enem mestu v zelo kratkem času v celoti odigral z več tekmami na enem ali dveh stadionih. Vsak klub bi igral deset tekem na mesec in sezona bi se končala, kot je bilo načrtovano, novembra," predlaga NFF. V primeru nadaljnjih preložitev pa bi tekmovanje izpeljali po sistemu turnirjev, ki veljajo za evropsko in svetovno prvenstvo, ki traja mesec dni, novembra pa bi dobili državnega prvaka.

Omejitev potovanj in gibanja po državi

Nogometna zveza Norveške je prepričana, da bi s takšnim sistemom na najmanjšo možno raven omejili potovanja in gibanje po državi, nekaj pa bi imeli tudi hotelirji, ki zaradi epidemije trpijo velikanske izgube. Ponudniki hotelskih storitev bi dobili ogromno finančne podpore, ker bi moralo 16 ekip živeti nekje približno 100 dni.

"Tak način igranja sezone 2020 v teh skoraj nemogočih razmerah pozdravljajo vsi naši partnerji, zlasti televizijske postaje, saj bi se tekme končno lahko začele odvijati," je dejala nekdanja reprezentantka, sicer pa vodja elitnega ligaškega tekmovanja Lise Klaveness.