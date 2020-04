Umrl je zvezdnik Liverpoola in uspešen televizijski komentator

Leta 2018 je Michael Robinson sporočil, da ima raka, danes dopoldan pa je njegova družina na Twitterju zapisala, da je izgubil bitko za življenje.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc