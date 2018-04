Norišnica v Rimu: predsednik v vodnjaku, komentator hlipal in se drl Mamma mia

Veliko slavje v Rimu

Italijanska prestolnica se je po senzacionalni zmagi Rome nad Barcelono spremenila v mesto zabave. Na vsakem koraku so proslavljali enega največjih uspehov v zgodovini rumeno-rdečih. Predsednik Rome James Pallotta je z veseljem skočil v vodnjak, ljubljenec rimskih src Francesco Totti je obiskal igralce v slačilnici, navijači pa so si še enkrat predvajali nepozabno slavje komentatorja Carla Zampe.

Številni turisti, ki jih v Rimu resnično ne manjka, so se lahko v torek zvečer na lastne oči prepričali, da zgodbe o vročekrvnih in čustvenih nogometnih navijačih Rome niso prav nič izmišljene. Po zgodovinski zmagi nad Barcelono s 3:0 je sledila nora noč, v kateri se je na ulice podalo na tisoče in tisoče navdušenih privržencev.

Veselili so se, kot da bi Roma osvojila naslov prvaka. Napredovanje po tako mogočni zmagi nad zvezdniško zasedbo Barcelone je poskrbelo za enega najlepših večerov v pestri zgodovini sinov volkulje.

Duška si je dal tudi predsednik Rome. Bogati Američan James Pallotta, ki je tudi solastnik in direktor NBA-moštva Boston Celtics, je z veseljem skočil v vodnjak na trgu Piazza del Popolo. Izvedel je manjšo salto in se osvežil v eni izmed številnih rimskih znamenitosti, obenem pa požel glasen aplavz navijačev, ki so ga spremljali pri mokrem izzivu.

"Barcelona je najboljši klub na svetu, a smo jo premagali s 3:0. Lahko se merimo z vsakim. Ne zanima me, s kom se bomo srečali v polfinalu. To je fantastičen večer," ni skrival sreče ameriški milijarder z italijanskimi koreninami. Po tekmi je izpostavil, da zelo obožuje vratarja Alissona Beckerja, za katerega na nogometni borzi vlada veliko zanimanja, ter da ga ni nikoli želel prodati. Rad bi tudi uresničil velik cilj, da bi Roma končno dobila svoj štadion.

V torek je izločila Barcelono na Olimpijskem štadionu, kjer se je igralcem po tekmi med slavjem pridružil tudi Francesco Totti. Nekdanji dolgoletni kapetan Rome, ki je lani končal veličastno kariero in se zelo čustveno poslovil od navijačev, je obiskal junake, nogometaše šele tretjega kluba v zgodovini lige prvakov, ki so na povratni tekmi nadoknadili tri zadetke zaostanka. To je uspelo le še Deportivu in Barceloni.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona — Francesco Totti (@Totti) April 10, 2018

"Za takšne trenutke je vredno živeti za te barvi. Gremo, Roma!'' je po tekmi čivknil Totti, ki je obračun z Barcelono spremljal na častni tribuni v družbi nekdanjega zvezdnika in soigralca Antonia Cassana.

💛❤️ 🏟

E voi come avete esultato ai gol e al triplice fischio? Rispondete qui con i vostri video!#ASRoma #RomaBarca #UCL pic.twitter.com/fb22m9Eefm — AS Roma (@OfficialASRoma) April 11, 2018

V slačilnici so peli navijaške pesmi, ki ponavadi odmevajo z juga Olimpijskega štadiona, spletno slavo pa si je zagotovil komentator Carlo Zampa, ki je zahlipal po zadetku Kostasa Manolasa za 3:0 in v zanosu sreče ponavljal: Mama moja (Mamma mia).

Kako je komentator Zampa doživel tretji gol Rome:

Evforija rumeno-rdečih bo dobila nadaljevanje v petek, ko bo Roma izvedela tekmeca v polfinalu lige prvakov, že v nedeljo pa sledi nov spektakel, mestni obračun z Laziom v italijanskem prvenstvu. V družbi Rome v naslednjih dneh zagotovo ne bo dolgčas!