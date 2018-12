Simeone izbral naslednika Oblaka, Stojanović v hudih težavah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stojanović po koncu jesenskega dela v težavah Slaviša Stojanović bo v nedeljo opravil sestanek s predsednikom kluba. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je v soboto z Levskim iz Sofije v zadnjem letošnjem nastopu gostoval v Stari Zagori, kjer domuje prvoligaš Beroe. V enem izmed derbijev 20. kroga bolgarskega prvenstva, saj sta se udarila peto- in tretjeuvrščeni prvoligaš, je ostal brez točk in razočaral navijače. Izgubil je z 1:2, kar je velik udarec za njegove ambicije, saj cilja na vrh. Zmagoviti zadetek je dosegel Aleksander Vasilev po zelo slabem posredovanju slovaškega vratarja Martina Polačka. Levski, ki je zadnji naslov prvaka osvojil leta 2009, za vodilnim Ludogorcem iz Razgrada (s tekmo več) zaostaja sedem točk. Levski je v zadnjih šestih krogih bolgarskega prvenstva izgubil kar trikrat. Stojanović je prevzel odgovornost za slab rezultat, v nedeljo pa ga čaka pogovor s predsednikom kluba Spasom Rusevom, po katerem bo več znanega o njegovem statusu v prihodnje. Vrhunci srečanja v Stari Zagori, zadetek za 2:1 pri 6:40: Elsner proti najboljšemu Luka Elsner bo v nedeljo gostil vodilni klub drugega dela druge belgijske lige. Foto: Vid Ponikvar Mladi slovenski trener na klopi Union Saint-Gilloiseja žanje uspehe. Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner je belgijskega drugoligaša popeljal do četrtfinala pokalnega tekmovanja v Belgiji, kar temu klubu, ki se sicer lahko pohvali s kar enajstimi naslovi prvaka, a je zadnjega osvojil daljnega leta 1935, ni uspelo že 50 let.



V nedeljo ga čaka spopad z vodilnim drugoligašem v drugem delu prvenstva. Na domačih tleh bo skušal premagati Beerschot-Wilrijk, ki je v drugem delu tekmovanja še nepremagan. Dvoboj se bo začel ob 16. uri.

Jan Oblak je v soboto na gostovanju v Valladolidu pomagal Atleticu do zmage s 3:2, v osmini finala pokala pa se bo njegov klub pomeril z Girono. Foto: Getty Images

Vid Belec: Sampdoria bo v nedeljo v 16. krogu prve italijanske lige ob 15. uri gostila Parmo. Mariborčan v tej sezoni še ni stopil med vratnici nekdanjega italijanskega prvaka, za katerega je pred leti uspešno nastopal nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec. Na klopi naj bi začel tudi nedeljski dvoboj.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra. Pafos bo v soboto v 13. krogu ciprskega prvenstva ob 18. uri gostoval pri Anorthosisu.

Matic Kotnik: atenski Panionos je v soboto v uvodnem dvoboju 14. krogu grškega prvenstva gostoval pri moštvu PAS Giannina in ostal brez točk (1:3). Nekdanji vratar Celja je branil vso tekmo.

Jan Oblak: edini slovenski nogometaš, ki se je v ligi prvakov s svojim klubom uvrstil med 16 najboljših, je v soboto na tekmi 16. kroga španskega prvenstva v Valladolidu pomagal Atleticu do zmage s 3:2. Rdeče-beli so se na lestvici vsaj za en dan po točkah izenačili z vodilno Barcelono. Atletico je po prvem polčasu vodil z 2:0, nato pa je moral Oblak od 57. do 63. minute kar dvakrat po žogo v mrežo. Najprej ga je po strelu z glavo premagal branilec Valladolida Fernando Calero, nato pa nespretno še soigralec Saul Niguez, ki je dosegel avtogol. Da je Atletico vendarle osvojil tri točke, je z drugim zadetkom na dvoboju poskrbel prvi zvezdnik Atletica Antoine Griezmann, tudi asistent pri prvem zadetku gostov, ki ga je dosegel Hrvat Nikola Kalinić.

Oblak je branil vso tekmo in prvič po dobrem mesecu prejel dva zadetka na eni tekmi la lige. Nazadnje se je to pripetilo 10. novembra proti Athleticu, ko je bilo prav tako 3:2 za Atletico. Škofjeločan je v tej sezoni v la ligi prejel 12 zadetkov in ostaja prvi favorit za ubranitev priznanja zamora, ki mu ga je španski športni dnevnik Marca podelil že trikrat zapored.

Oblak v Pariz, Donnarumma k Atleticu? Gianluigi Donnarumma ima komaj 19 let. Od slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića je starejši za tri dni. Foto: Getty Images Španski nogometni tabloid Don Balon je poskrbel za zanimivo novico o tem, kako naj bi trener Diego Simeone že izbral naslednika Jana Oblaka, če bo Škofjeločan v zimskem prestopnem roku resnično zapustil Madrid. V svojih vrstah naj bi si ga že dalj časa želel PSG. Če Oblak ne bo prenovil pogodbe z Atleticom, bodo Parižani morali za enega najbolj cenjenih čuvajem mreže na svetu odšteti 100 milijonov evrov. Don Balon pravi, da si strateg iz Argentine v tem primeru želi v Španijo pripeljati Gianluigija Donnarummo. Najstnik iz Italije, ki brani za Milan in že dalj časa velja za enega najbolj obetavnih vratarjev v Evropi, je v četrtek doživel hud udarec, saj je z rdeče-črnimi izpadel iz Evrope.

Atletico, ki je sezono začel z osvojenim evropskim superpokalom, ostaja v boju še za tri lovorike. Poleg španskega prvenstva in lige prvakov nastopa tudi v španskem pokalu. Četrtkov žreb je določil, da se bodo rdeče-beli v osmini finala pomerili z Girono. To je podatek, ki pri Oblaku, Griezmmannu in druščini vzbuja mešane občutke.

Prvoligaš iz Katalonije je namreč edini klub, ki ga Atletico v prvi španski ligi ni premagal. Z njim se je pomeril trikrat in vselej remiziral. Girona je črna ovca tudi v statistiki slovenskega vratarja, saj je edini predstavnik la lige, proti kateremu nesojeni slovenski reprezentant še ni vsaj enkrat ohranil mreže nedotaknjene. Novi priložnosti za omenjen dosežek ga sicer čakata 9. in 16. januarja 2016, ko se bo odločalo o četrtfinalistu pokala, a bo trener Diego Simeone verjetno ohranil tradicijo in takrat na vrata postavil rezervnega čuvaja mreže Antonia Adana, ki je v tej sezoni branil na pokalnih srečanjih.

Damjan Bohar (desno) se je, tokrat v poljski ligi, spet srečal z nekdanjim znancem s slovenskih zelenic Nemanjo Mitrovićem in ga povsem zasenčil. Foto: Vid Ponikvar

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave je suvereno osvojil naslov jesenskega prvaka na Slovaškem, Ljubljančan pa je standardni član ožjega obrambnega dvojca. Slovaški jesenski prvak se bo v uvodnem krogu spomladanskega dela 16. februarja 2019 pomeril proti drugouvrščenemu DAC. To bo veliki derbi 19. kroga slovaškega prvenstva, saj je DAC 1904 iz Dunajske Strede jesenski podprvak. Slovan ima pred njim velikih osem točk prednosti.

Jure Balkovec: Hellas Verona bo v ponedeljek v zadnji tekmi 16. kroga druge italijanske lige ob 21. uri pričakala Pescaro, nekdanji branilec Domžal pa zaradi kazni ne bo kandidiral za srečanje. Prejšnji konec tedna je prejel rdeči karton na dvoboju z Beneventom. To je bila njegova prva izključitev, odkar se je preselil na Apeninski polotok.

Miha Blažič: Ferencvaroš si je že zagotovil naslov madžarskega jesenskega prvaka, v nedeljo pa bo imenitno prvo polovico sklenil z velikim derbijem. Ob 20.15 bo gostoval pri branilcu naslova Vidiju, ki je v četrtek evropske nastope v ligi Europa sklenil z odmevnim remijem proti Chelseaju (2:2). Vodi ga nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić. Primorec je standardni branilec velikana iz Budimpešte, ki je bil nazadnje prvak v sezoni 2015/16, skupno pa na Madžarskem kar 29-krat.

Matija Boben: Rostov je jesenski del ruskega prvenstva po slabšem nizu, ko je brez zmage ostal na zadnjih petih dvobojih, končal na sedmem mestu. V igri je še za pokalni naslov, kjer se je uvrstil v četrtfinale. Primorec, ki je pri Rostovu na stranskem tiru, bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal klub.

Antonio Delamea Mlinar: klub New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: Osijek naj bi v 18. krogu hrvaškega prvenstva v soboto gostil Inter iz Zaprešića, a je bilo igrišče prekrito s snegom, tako da je dvoboj prestavljen na nedeljo ob 13. uri. Klub poziva navijače, da pomagajo očistiti sneg. Za vse, ki se bodo v nedeljo zjutraj odpravili na štadion in pomagali prirediteljem, ponujajo plačilo. Snežna podlaga je preprečila tudi sobotno tekmo ned Slavenom Belupom in Bišćanovo Rijeko. Osijek na lestvici zaseda tretje mesto, za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 11 točk.

Pozivamo sve zainteresirane koji žele zaraditi 25 kn/sat da nam se sutra od 7 ujutro pridruže u čišćenju snijega! ❄️ #pokrenimogradhttps://t.co/PoQJXJzphh — NK Osijek (@nkosijek) December 15, 2018

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev se še vedno otepa zdravstvenih težav, zaradi katerih je v zaključku jesenskega dela izpustil veliko tekem. Ufa je jesenski del ruskega prvenstva končala na skromnem 14. mestu. V prvenstvu je vknjižila le tri zmage. Če bi se prvenstvo končalo že po prvi polovici, bi morala Ufa igrati v dodatnih kvalifikacijah za obstanek med elito.

Luka Krajnc: Frosinone bo v nedeljo ob 15. uri pred domačim občinstvom v 16. krogu italijanskega prvenstva gostil Sassuolo. Gostitelji nujno potrebujejo točke v boju za obstanek, saj na lestvici zasedajo predzadnje mesto. V tej sezoni so osvojili le osem točk. Mariborčan je imel težave s poškodbo gležnja, tako da je njegov nastop pod vprašajem.

Miha Mevlja: Zenit bo v Rusiji prezimil kot vodilni prvoligaš. Naslov jesenskega prvaka si je zagotovil že pred tedni, po dveh zaporednih porazih pa je njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem Krasnodarjem skopnela na vsega točko.

Nemanja Mitrović: z do tega kroga tretjeuvrščenim poljskim prvoligašem Jagiellonio Bialystokom je v petek zvečer gostil Zaglebie Lubin s sredine lestvice in doživel hud debakel. Jagiellonia, za katero je nekdanji branilec odigral vso tekmo, je izgubila z 0:4. Da bi bilo za slovenskega branilca še huje, pa je enega izmed štirih golov za goste zabil nekdanji član Maribora Damjan Bohar.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb bo skušal izvrstno prvo polovico sezone, v kateri si je prvič po 49 letih zagotovil evropsko pomlad, v skupini evropske lige je prehitel tako Fenerbahče, Spartak iz Trnave kot Anderlecht, skleniti še z vedno sladko zmago v največjem hrvaškem derbiju. V nedeljo prihaja ob 15. uri v Maksimir v tej sezoni povsem razglašeni splitski Hajduk. Dinamo si je že zagotovil jesenski naslov, saj ima pred najbližjim tekmecem, Bišćanovo Rijeko, velikih devet točk prednosti. To bo dvoboj 18. kroga hrvaškega prvenstva.

Aljaž Struna: Palermu gre odlično v drugi italijanski ligi, kjer je suvereno na prvem mestu. V 16. krogu je v soboto doma remiziral z Livornom (1:1). Pirančan, ki si je 16. novembra proti Norveški poškodoval levo koleno, ni kandidiral za dvoboj.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco bo v ciprskem prvenstvu z Anorthosisom v soboto gostil Pafos. Dvoboj se bo začel ob 18. uri, Anorthosis pa za vodilnim Aelom iz Limasola zaostaja devet točk.

Nejc Skubic: s Konyasporjem je v soboto v prvi turški ligi doma premagal enega izmed največjih presenečenj te sezone, Kasimpaso (3:2). Odigral je vso tekmo in v 74. minuti prispeval podajo za izenačenje na 2:2.

Josip Iličić se vrača na igrišča, na katerih je nazadnje nastopil 25. novembra. Foto: Getty Images

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v sredo v Madridu zadal Realu najhujši domači poraz vseh časov, odkar nastopa v ligi prvakov (3:0), a kljub temu zasedel v skupini zadnje mesto in izpadel. Korošec je sedel na klopi za rezervne igralce. To je bila njegova zadnja tekma v tej sezoni. CSKA bo prezimil v ruskem prvenstvu na visokem tretjem mestu. Za jesenskim prvakom Zenitom zaostaja štiri točke.

Domen Črnigoj: Lugano bo v 18. krogu švicarskega prvenstva v nedeljo ob 16. uri gostoval pri Zürichu, ki se je v evropski ligi prebil med 32 najboljših klubov. Primorec, ki si je zaželel novih klubskih ciljev, tako da bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje, je imel v zadnjih tednih zdravstvene težave. Njegov nastop je pod vprašajem.

Josip Iličić: Kranjčan, ki je na zadnji reprezentančni tekmi v tem letu nosil kapetanski trak, je odslužil kazen. V ponedeljek bo tako lahko po dveh tekmah prepovedi spet lahko pomagal svojemu klubu, ki ga čaka zahtevna naloga. V Bergamu bo namreč ob 20.30 gostoval rimski Lazio, eden izmed kandidatov za najvišja mesta v serie A. Iličić je napovedan v prvi enajsterici.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal javnost z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, je z RB Leipzigom v četrtek nesrečno izpadel iz Evrope. Navijačem bo skušal več veselja prirediti v nedeljo, ko bo ob 15.30 v 16. krogu nemške bundeslige doma pričakal Mainz.

Rene Krhin: vezist Slovenije bi se moral z Nantesom v soboto pomeriti z Montpellierjem, a je dvoboj zaradi protestov, ki potekajo po številnih francoskih mestih, odpovedan.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare bo v času nedeljskega kosila, dvoboj se bo začel ob 12.30, gostil zadnjeuvrščeni Chievo. V dvoboju 16. kroga bo lovil dragocene točke, s katerimi bi se lahko približal sredini razpredelnice. Belokranjec je napovedan v začetni postavi.

Žan Majer: Rostov je jesenski del ruskega prvenstva po slabšem nizu, ko je brez zmage ostal na zadnjih petih dvobojih, končal na sedmem mestu. V igri je še za pokalni naslov, kjer se je uvrstil v četrtfinale. Štajerec, ki je pri Rostovu na stranskem tiru, bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal klub.

Rajko Rotman: Kayserispor bo v nedeljo ob 14. uri v 16. krogu turškega prvenstva gostil moštvo Akhisar Belediyespor. Mariborčan je imel v zadnjih tednih težave s poškodbo mišice.

Leo Štulac: Parma bo v nedeljo ob 15. uri v Genovi, kjer bo v 16. krogu italijanskega prvenstva gostovala pri Sampdorii. Primorec naj bi dvoboj začel na klopi. Tako je bilo tudi v prejšnjem krogu.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je jesenski del ukrajinskega prvenstva končal na drugem mestu. Za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov, zaostaja sedem točk. Vojničan je s petimi zadetki drugi najboljši klubski strelec, spomladi pa bo nastopil tudi v 1/16 finala evropske lige.

Miha Zajc: v nedeljo se obeta toskanski nogometni praznik, saj bo Empoli gostoval v Firencah pri Fiorentini. Lokalni derbi se bo začel ob 15. uri. Primorec, ki je v tej sezoni v serie A prispeval dva gola in dve asistenci, naj bi sprva spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Za Andražem Šporarjem je sijajna polovica sezone v majici Slovana iz Bratislave. Foto: Vid Ponikvar

Robert Berić: na dveh od zadnjih treh tekem za Saint Etienne je zadel, a svojega strelskega niza ta konec tedna ne bo mogel nadaljevati, saj je nedeljski dvoboj med Nico in zelenimi prestavljen na mirnejše čase.

Roman Bezjak: do tega kroga tretjeuvrščena v poljskem prvenstvu, Jagiellonia Bialystok, ki za vodilno Lechio iz Gdanska zaostaja šest točk, je bila na delu že v petek zvečer in v dvoboju 19. kroga poljskega prvenstva pred domačimi navijači doživela debakel. Proti Zaglebieju iz Lubina je izgubila z 0:4. Korošec ni igral, saj mora zaradi nedavno prejetega rdečega kartona počivati kar na štirih tekmah prvenstva, tako bo lahko naslednjič v prvenstvu pomagal soigralcem šele 26. februarja 2019.

Tim Matavž: zaradi hude poškodbe to koledarsko leto ne more več pomagati soigralcem Vitesseja, ki bodo v soboto v nizozemskem prvenstvu v 16. krogu ob 20.45 gostili VVV-Venlo.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave je suvereno osvojil naslov jesenskega prvaka na Slovaškem, Ljubljančan pa s 15 zadetki vodi na lestvici najboljših strelcev. Pred najbližjima zasledovalcema ima kar pet golov prednosti. Z enim izmed njih, Vakounom Bayom iz Slonokoščene obale, ki brani barve DAC, se bo pomeril v uvodnem krogu spomladanskega dela. To bo 16. februarja 2019. To bo veliki derbi 19. kroga slovaškega prvenstva, saj je DAC 1904 iz Dunajske Strede jesenski podprvak. Slovan ima pred njim velikih osem točk prednosti. Za Šporarja vlada zanimanje na evropski nogometni borzi, a sam ponavlja, da bi najraje ostal do konca sezone v Bratislavi, kjer bo konec februarja 2019 slovesno odprt nov štadion Slovana.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : Newcastle 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Tekma Forest Green Rovers - Mansfield Town (sobota 16.00) je prestavljena. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Wolfsberger AC 0:0 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Wolfsberger AC 0:0 V igro je vstopil v 80. minuti. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Altach - Hartberg, nedelja 14.30 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Konec jesenskega dela Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Genk - Oostende, nedelja 18.00 Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Dino Martinović (Vereja) Bolgarija, 1. liga Slavia Sofija : Vereja 4:0 Igral je v prvem polčasu. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Lokomotiv Plovdiv : Botev Vratsa 4:0 V igro je vstopil v 67. minuti in v zadnji minuti dosegel zadetek za končnih 4:0. To je bil njegov tretji gol v tej sezoni. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Omonia Nikozija - APOEL Nikozija, nedelja 15.00 Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Anorthosis - Pafos, sobota 18.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Bohemians Praga : Slovan Liberec 0:0 Ni igral, ostal je na klopi. Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Viktoria Plzen - Karvina, nedelja 15.00 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Tekma, ki bi morala biti na sporedu konec tedna, je prestavljena. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Tekma, ki bi morala biti na sporedu konec tedna, je prestavljena. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga PAS Giannina : Panioniois 3:1 Ni igral, ostal je na klopi. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa - AEK Atene, nedelja 16.15 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Chennaiyin : Delhi Dynamos 1:3 Odigral je 75 minut in v 38. minuti prejel rumeni karton. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Mumbai City - Kerala Blasters, nedelja 15.00 Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga SPAL - Chievo, nedelja 12.30 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga SPAL - Chievo, nedelja 12.30 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Udinese, sobota 18.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Roma - Genoa, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Crotone - Venezia, nedelja 15.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi - Salernitana, nedelja 15.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Puškaš : Mezokovesd 2:0 Odigral je vso tekmo. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana - Tarxien Rainbows, nedelja 16.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga St. Pauli : Greuther Fürth 2:0 Ni kandidiral za tekmo. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Wehen Wiesbaden - Uerdingen, ponedeljek 19.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Kaiserslautern 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Cambuur : Twente 0:1 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Konec sezone Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok : Zaglebie Lubin 0:4 Igral je do 86. minute in v 37. minuti zadel za vodstvo gostov z 2:0. To je bil njegov četrti prvenstveni gol sezone. V 40. minuti je prispeval podajo za tretji gol. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Gornik Zabrze - Arka Gydnia, sobota 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Legia Varšava - Piast Gliwice, sobota 20.30 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Plock : Wisla Krakov 1:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Slask Vroclav - Korona Kielce, nedelja 15.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec - Lech Poznan, nedelja 18.00 Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun - Grasshoppers, sobota 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Vaduz - Schaffhausen, nedelja 16.00 Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Alanyaspor 1:1 V igro je vstopil v 52. minuti, v 70. minuti pa prejel rumeni karton. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Goztepe : Bursaspor 0:0 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC Konec sezone