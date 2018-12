Neverjetni prizori s Hrvaške: ko ljubitelji nogometa zavihtijo lopate #foto

Zaradi velike količine snega, ki je v Slavoniji zapadel v petek in soboto, so včeraj odpovedali dve tekmi 18. kroga hrvaške lige. Obračuna med NK Slaven Belupo in NK Rijeka ter Osijekom in Interjem iz Zaprešića so prestavili na današnji dan. V Osijeku so nogometno zelenico očistili kar navijači sami. Že od zgodnjih jutranjih ur so z lopatami odstranjevali sneg s travnate površine v Gradskem vrtu in v dobrih dveh urah opravili delo. Tekma bo na sporedu ob 13. uri.