Slovenski reprezentant ima nov klub, pestro pri slovenskih prvoligaših

Prce se je pridružil Koprčanom, Novoselec sklenil pogodbo

Koprska obramba je dobila novo moč, so zapisali pri slovenskem nogometnem prvoligašu. V novi sezoni bo dres koprskega prvoligaša nosil Hrvat Franjo Prce, ki je nazadnje igral v Indiji. Polnopravni član Kopra pa je postal Ivan Novoselec, ki je podpisal dveletno pogodbo.

Šestindvajsetletni Prce, ki se najboljše znajde na položaju osrednjega branilca, je nazadnje nastopal za indijski prvoligaški klub East Bengal.

Nogometni klub Koper je po izteku posoje odkupil Novoselca, ki je pred prihodom k rumeno-modrim igral za Varaždin.

Balkovec v Turčiji zamenjal klub

Sedemindvajsetletnik je dve sezoni igral za Karagümrüku, zdaj pa je z Alanyasporom podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za leto dni, so zapisali pri turškem klubu. Pri Alanyasporu, ki je minulo sezono končal na petem mestu prvenstvene razpredelnice, bo imel Jure Balkovec družbo reprezentančnega kolega Mihe Mevlje.

"Mislim, da sem naredil korak naprej, da sem na višji ravni, pred mano je novo obdobje. Potrudil se bom za to ekipo," je ob podpisu za klubsko spletno stran dejal slovenski reprezentant, ki bo na hrbtu nosil številko 29.

Luka Baš novi vratar Radomelj

Nogometni klub Radomlje je dobil novo okrepitev med vratnicama. V bodoče bo poleg Emila Velića vratarsko vlogo pri članski ekipi opravljal tudi Luka Baš, so zapisali pri Radomljah.

Dvajsetletni Trboveljčan je lansko sezono branil za ljubljansko Ilirijo. V drugi slovenski ligi je za najstarejši slovenski klub zbral 16 nastopov in mrežo šestkrat ohranil nedotaknjeno. Baš je sicer kariero začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa je kot starejši deček prestopil v Domžale, kjer je branil tudi še kot kadet. V sezoni 2018/19 je zamenjal klubske barve in prestopil k Iliriji.

Baš je branil tudi za mlado reprezentanco Slovenije v kategorijah do 15, 16 in 17 let.

Weghorst za eno sezono v Bešiktaš

Nizozemski reprezentant Wout Weghorst bo v sezoni 2022/23 kot posojen igralec angleškega Burnleyja, ki je po koncu sezone 2021/22 izpadel iz premier league, nastopal za turški Bešiktaš iz Istanbula, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Devetindvajsetletni Nizozemec je v Burnley prišel januarja iz nemškega Wolfsburga, na 20 tekmah pa je dosegel dva gola. Weghorst je doslej za Nizozemsko odigral 20 tekem, igral je tudi na lanskem evropskem prvenstvu. Bešiktaš je v minuli sezoni zasedel šesto mesto v turškem prvenstvu, sezono pred tem je osvojil obe domači lovoriki - državno prvenstvo in pokal.

Yoshida zamenjal Sampdorio za Schalke

Kapetan japonske nogometne reprezentance Maya Yoshida je prestopil iz italijanskega prvoligaša Sampdorie k nemškemu Schalkeju. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je 33-letni Yoshida z ekipo, ki se bo z novo sezono vrnila v elitno bundesligo, podpisal pogodbo do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja še za leto dni.

Yoshida je zadnji dve sezoni in pol odigral za Samdorio in kot obrambni igralec na 74 tekmah dosegel tri gole. Za japonsko reprezentanco je Yoshida zbral 119 nastopov in dosegel 12 golov. V Gelsenkirchen je prišel kot prost igralec.

