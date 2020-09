Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkovo dogajanje na poletni nogometni tržnici je bilo z naskokom najbolj pestro do zdaj. Najprej smo dočakali dokončno potrditev, da Lionel Messi ostaja član Barcelone. Pozno zvečer so pri Chelseaju potrdili prihod Kaija Havertza, za katerega so odšteli kar 80 milijonov evrov, kar je rekord letošnjega poletja. Sobota bo najverjetneje precej bolj mirna, a vseeno. Morda se zgodi kakšno presenečenje. Spremljajte nas.