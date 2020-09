V živo: zdaj se je glede "primera Messi" oglasil še Griezmann

Iličićeva Atalanta bi lahko v kratkem predstavila pomembno okrepitev. Po poročanju Sky Sport Italia je klub iz Bergama dosegel dogovor s prvakom Juventusom. K Atalanti naj bi se preselil 22-letni argentinski branilec Cristian Romero, ki je kot posojen igralec črno-belih v zadnji sezoni igral za Genoo.

Cristian Romero from Juventus to Atalanta. Total agreement reached for the Argentinian CB on loan with buy clause. Gasperini is waiting for him. Done deal. 🤝 @DiMarzio @SkySport #Atalanta #Juventus #transfers