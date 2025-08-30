Izkušeni nekdanji španski reprezentant Cesar Azpilicueta zapušča vrste madridskega Atletica in se seli k tekmecu v la ligi Sevilli.

Bočnemu branilcu Cesarju Azpilicueti se je iztekla pogodba z Madridskim Atleticom, kjer si je slačilnico delil tudi s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom. Izkušeni Španec, ki je v svoji karieri s Chelseajem osvojil tudi naslov v ligi prvakov, za izbrano vrsto Španije pa zbral 44 nastopov in kar trikrat nastopil na svetovnem prvenstvu, je nov izziv našel v Andaluziji, kjer bo okrepil Sevillo.

Klub, ki je bil pred leti specialist za osvajanje evropske lige, v zadnjih letih ne najde poti iz krize in se bolj kot ne bori za obstanek, s prihodom izkušenega branilca pa se zagotovo želi po klavrnem uvodu v sezono, ko je na dveh tekmah zabeležil dva poraza, vrniti na zmagovalna pota. Prva priložnost za to bo že sobotni obračun z Girono.

🚨 Oficial: Azpilicueta nuevo jugador del Sevilla



🆕 El defensor navarro llega con la carta de libertad tras acabar contrato en el Atlético de Madrid y firma por una temporada con otra más opcionalhttps://t.co/vX425Q4zV2 — Diario AS (@diarioas) August 30, 2025

Azpilicueta je z ekipo iz Andaluzije podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.