Sobota, 30. 8. 2025, 16.15

2 minuti

Eurobasket 2025, četrti dan

V živo: Slovenci na ogrevanju, Nemci s še eno stotico

Avtorji:
M. P., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55
EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca | Po uvodnem porazu s Poljaki Slovenijo čaka dvoboj s Francijo. | Foto FIBA

Po uvodnem porazu s Poljaki Slovenijo čaka dvoboj s Francijo.

Foto: FIBA

Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 17. uri v Katovicah čaka dvoboj drugega kroga. Po uvodnem porazu proti gostiteljem Poljakom se bo četa Aleksandra Sekulića udarila z aktualnimi podprvaki Francozi, ki kljub dokaj prevetreni zasedbi kotirajo v ožji krog favoritov za naslov, v prvem krogu pa so gladko odpravili Belgijce. Poleg slovenske skupine D tekme drugega kroga igrajo tudi v skupini C, reprezentance skupin A in B pa že igrajo tekme tretjega. Na prvi tekmi dneva je Nemčija s 107:88 premagala Litvo, prvi resen test pa čaka tudi Srbijo, ki bo v Rigi – ob isti uri kot Slovenija Francijo – izzvala gostiteljico Latvijo.

Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić odgovoril kritikom: Ne razumem, zakaj

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Slovenija : Poljska, Aleksej Nikolić
Sportal Slovenski košarkar opozarja: To se nam dogaja že nekaj poletij

Slovenska košarkarska reprezentanca po porazu na uvodu v prvenstvo s 95:105 proti razigranim Poljakom v drugem dvoboju igrajo s favoriti skupine in eni izmed favoritov za naslov Francozi. Čeprav so po lanskih olimpijskih igrah ob koncu reprezentančnih karier ter določenih odpovedih in poškodbah na EuroBasket pripotovali v močno spremenjeni zasedbi, pa ob tem, da imajo v kadru štiri igralce iz lige NBA, preostalih osem pa zastopa klube v evroligi, še vedno spadajo v sam vrh. 

Slovenski navijači pred drugo tekmo EuroBasketa:

Guerschon Yabusele
Sportal "Luka? Naš cilj ni gledati, kako on spreminja svoje telo."

Luka Dončić je pred tremi leti Francozom nasul kar 47 točk. | Foto: Reuters Luka Dončić je pred tremi leti Francozom nasul kar 47 točk. Foto: Reuters Slovenija se je s Francijo do zdaj pomerila na 20 srečanjih, dobila pa jih je šest. Zadnjič sta se reprezentanci pomerili na EuroBasketu pred tremi leti, ko je Slovenija na krilih Luke Dončića (47 točk) slavila z 88:82. Prav Dončić, ki je na srečanju proti Poljakom dosegel 34 točk, bo ključno orožje Slovenije v dvoboju z galskimi petelini, več pa se pričakuje predvsem od Klemna Prepeliča, ki se je po slabšem dnevu na uvodu v prvenstvo po srečanju tudi sam posul s pepelom in dejal, da odgovornost za poraz leži na njem.

Luka Dončić, Klemen Prepelič
Sportal Klemen Prepelič prevzel odgovornost #video

Nemci z novo stotico, Jokić pred prvim pravim testom

EuroBasket Nemčija Litva | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Poleg skupine D dvoboje drugega kroga igrajo tudi v skupini C, kjer bo branilka evropskega naslova Španija po uvodnem neuspehu proti Gruziji prvo zmago lovila proti Bosni in Hercegovini. Gruzijci medtem niso presenetili še Italijanov, izgubili so z 62:78. Goga Bitazde je dal 22 točk, pri Italiji pa je bil s 15 najboljši strelec Saliou Niang

V skupinah A in B so na sporedu že srečanja tretjega kroga. Že na uvodni tekmi dneva so Nemci s 107:88 premagali Litvo in tako ostajajo stoodstotni. Prek sto točk so dali že v petek proti Švedski. V napadu so bili zelo razigrani Dennis Schröder (26 točk), Franz Wagner (24), Daniel Theis (23) in Andreas Obst, ki je zadel pet trojk.

Srbijo na čelu z Nikolo Jokićem po uvodnih zmagah nad Estonijo in Portugalsko čaka najtežji test do zdaj. Nasproti ji bo stala Latvija, ki je bila na prvih dveh srečanjih polovično uspešna. Proti gostiteljem bodo morali igrati precej bolj resno kot v petek s Portugalsko. Težavo za Srbe prinaša poškodba Bogdana Bogdanovića, ki je na srečanju s Portugalsko dvorano zapustil že v drugi četrtini.. Lahko pa igra Filip Petrušev, ki je po petkovem srečanju dobil pogojno kazen zaradi udarca s komolcem v trebuh Dioga Brita.

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Lestvice:

Peter Vilfan
Sportal Vilfan brez milosti: To je bila nadkatastrofa!
EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Podvig Luke Dončića odmeva po Evropi: To ni uspelo še nikomur!
Luka Dončić
Sportal Legenda Lakersov: Dončić nikoli ne bo med najboljšimi petimi košarkarji
