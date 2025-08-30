V živo: Slovenci na ogrevanju, Nemci s še eno stotico

Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 17. uri v Katovicah čaka dvoboj drugega kroga. Po uvodnem porazu proti gostiteljem Poljakom se bo četa Aleksandra Sekulića udarila z aktualnimi podprvaki Francozi, ki kljub dokaj prevetreni zasedbi kotirajo v ožji krog favoritov za naslov, v prvem krogu pa so gladko odpravili Belgijce. Poleg slovenske skupine D tekme drugega kroga igrajo tudi v skupini C, reprezentance skupin A in B pa že igrajo tekme tretjega. Na prvi tekmi dneva je Nemčija s 107:88 premagala Litvo, prvi resen test pa čaka tudi Srbijo, ki bo v Rigi – ob isti uri kot Slovenija Francijo – izzvala gostiteljico Latvijo.

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Slovenska košarkarska reprezentanca po porazu na uvodu v prvenstvo s 95:105 proti razigranim Poljakom v drugem dvoboju igrajo s favoriti skupine in eni izmed favoritov za naslov Francozi. Čeprav so po lanskih olimpijskih igrah ob koncu reprezentančnih karier ter določenih odpovedih in poškodbah na EuroBasket pripotovali v močno spremenjeni zasedbi, pa ob tem, da imajo v kadru štiri igralce iz lige NBA, preostalih osem pa zastopa klube v evroligi, še vedno spadajo v sam vrh.

Slovenski navijači pred drugo tekmo EuroBasketa:

Luka Dončić je pred tremi leti Francozom nasul kar 47 točk. Foto: Reuters Slovenija se je s Francijo do zdaj pomerila na 20 srečanjih, dobila pa jih je šest. Zadnjič sta se reprezentanci pomerili na EuroBasketu pred tremi leti, ko je Slovenija na krilih Luke Dončića (47 točk) slavila z 88:82. Prav Dončić, ki je na srečanju proti Poljakom dosegel 34 točk, bo ključno orožje Slovenije v dvoboju z galskimi petelini, več pa se pričakuje predvsem od Klemna Prepeliča, ki se je po slabšem dnevu na uvodu v prvenstvo po srečanju tudi sam posul s pepelom in dejal, da odgovornost za poraz leži na njem.

Nemci z novo stotico, Jokić pred prvim pravim testom

Foto: Guliverimage Poleg skupine D dvoboje drugega kroga igrajo tudi v skupini C, kjer bo branilka evropskega naslova Španija po uvodnem neuspehu proti Gruziji prvo zmago lovila proti Bosni in Hercegovini. Gruzijci medtem niso presenetili še Italijanov, izgubili so z 62:78. Goga Bitazde je dal 22 točk, pri Italiji pa je bil s 15 najboljši strelec Saliou Niang

V skupinah A in B so na sporedu že srečanja tretjega kroga. Že na uvodni tekmi dneva so Nemci s 107:88 premagali Litvo in tako ostajajo stoodstotni. Prek sto točk so dali že v petek proti Švedski. V napadu so bili zelo razigrani Dennis Schröder (26 točk), Franz Wagner (24), Daniel Theis (23) in Andreas Obst, ki je zadel pet trojk.

Srbijo na čelu z Nikolo Jokićem po uvodnih zmagah nad Estonijo in Portugalsko čaka najtežji test do zdaj. Nasproti ji bo stala Latvija, ki je bila na prvih dveh srečanjih polovično uspešna. Proti gostiteljem bodo morali igrati precej bolj resno kot v petek s Portugalsko. Težavo za Srbe prinaša poškodba Bogdana Bogdanovića, ki je na srečanju s Portugalsko dvorano zapustil že v drugi četrtini.. Lahko pa igra Filip Petrušev, ki je po petkovem srečanju dobil pogojno kazen zaradi udarca s komolcem v trebuh Dioga Brita.

