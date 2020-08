V živo: poglejte, kaj naj bi Koeman zabrusil Messiju

Tako kot smo pisali že pred dnevi, sta si Valencia in Leeds United segla v roke in se dogovorila za prestop španskega napadalca Rodriga Morena. Angleži, ki so pred tedni po 16 letih napredovali v premier league, bodo za dozdajšnjega napadalca netopirjev odšteli 30 milijonov evrov, kar je nov klubski rekord.

Tega je kar 20 let držal Rio Ferdinand, ko ga je Leeds pripeljal iz West Hama za 26 milijonov evrov. Prestop napadalca je Valencia že potrdila, po zdravniških pregledih pa bo to storil še Leeds.

Valencia CF want to thank Rodrigo Moreno for his commitment and effort over the last six seasons - in which he helped to win a Cup title. We wish him all the best in this new stage of his career at @LUFC. pic.twitter.com/1tpTEJEhRJ