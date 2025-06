Aluminij podaljšal z enim izmed ključnih stebrov ekipe

V Kidričevo se je zadnji vezni nogometaš preselil pred tremi leti in v tem času zbral 81 nastopov v vseh tekmovanjih. Dosegel je štiri gole.

V zadnji sezoni, ko so rdeče-beli osvojili naslov prvaka v 2. SNL, je bil Tomislav Jagić eden od ključnih stebrov ekipe pod vodstvom trenerja Jureta Arsića.

"Ostajam v Kidričevem. Tri sezone so za mano - dve uspešni, ena manj uspešna. Upam, da bo naslednja znova uspešna. Občutki po osvojitvi prvenstva so še vedno živi in verjamem, da bomo s to energijo nadaljevali tudi v prvi ligi," je v izjavi dejal Hrvat.

"Za uspeh potrebujemo trdo delo in mirno glavo, potem bodo prišli tudi rezultati. Navijačem pa sporočam, naj nas na tekmah podprejo v čim večjem številu in naj bodo naš 12. igralec na vsaki tekmi," je še dodal.