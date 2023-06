Celjani naznanili prvega poletnega novinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Celje se je okrepil z občasnim reprezentantom Burkine Faso Abdoulom Bandaogom, so sporočili na spletni strani. Gre za 25-letnega igralca sredine igrišča, ki je s klubom iz knežjega mesta sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25.

Bandaogo se je že v mladosti iz Burkine Faso preselil v Evropo. Najprej je igral za francoski Racing Club, nato pa se preselil v Španijo, kjer je oblekel dres Linenseja.

Septembra 2020 je kot posojeni igralec okrepil Betis in postal član njegovega drugega moštva. Za klub iz Andaluzije, kamor ga je Linense posodil še v spomladanskem delu sezone 2021/22, je skupaj zbral 27 nastopov. V nedavno končani sezoni je nastopal za portugalskega drugoligaša Trofense, v drugi polovici leta pa je bil član Dinama iz Minska.

"Vesel sem, da sem lahko postal član Celja. Ponudila se mi je odlična priložnost, da postanem del kluba, ki je izjemno ambiciozen in v ligi napada naslov prvaka. Naredil bom vse, da si bom pridobil trenerjevo zaupanje in na terenu lahko pokazal, česa sem sposoben," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Bandaogo.

Ta je v dresu z državnim grbom debitiral oktobra 2020 proti Madagaskarju, skupno pa je do tega trenutka za Burkino Faso zaigral na šestih tekmah, nazadnje septembra lani na dveh prijateljskih tekmah. V zadnjem ciklu marca letos ga ni bilo v izbrani vrsti.

Iz Celja so sicer sporočili še, da je po Nejcu Ajhmajerju in Maticu Vrbancu pogodbo podaljšal še Nino Milić. Član Celja bo vsaj do konca sezone 2025/26.

Iz Domžal pa so sporočili, da je tamkajšnjega prvoligaša okrepil 17-letni krilni napadalec Vid Štefanec. Nazadnje je igral za Muro, s klubom ob Kamniški Bistrici pa je podpisal triletno pogodbo. Pred tem so iz Fazanerije pripeljali še Jana Đapa.

So pa iz Domžal na družbenih omrežjih sporočili, da se je po izteku enoletne posoje v Dinamo iz Zagreba vrnil Bartol Barišić.