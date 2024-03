Nogometašice za prvo mesto v skupini

Na seznam so Kaja Eržen (Fiorentina), Sara Gradišek (Bologna), Zala Kuštrin (Bologna), Melania Pasar (Honved), Sara Ketiš (Chievo Verona), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Sara Agrež (Köln), Korina Lara Janež (Leipzig), Dominika Čonč (Levante Las Planas), Nina Kajzba (Napoli), Lana Golob (Leuven), Kaja Korošec (Paris F.C.), Mateja Zver (St. Pölten), Zala Meršnik (Huelva), Naja Poje Mihelič (Sassuolo), Nika Babnik (Vitoria Guimares), Lara Ivanuša (Akureyri), Špela Kolbl (Mura) in Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana).

"Začenjamo kvalifikacije, igramo v ligi C. Naš cilj je, da smo prvi v skupini. Kar bo manj, bo neuspeh. Dokazati moramo, da sodimo ligo višje. Najprej moramo narediti, kar se od nas pričakuje," je dejal Kolman. "Vse, kar smo hoteli v okviru pripravljalnih tekem prenesti na igrišče, smo prenesli. S tega vidika smo pripravljeni na kvalifikacije," je dodal in spregovoril tudi o ustvarjanju kulta reprezentance. "Jasno sporočilo za vse punce: igranje za reprezentanco mora biti za vsako čast, ne pa nekaj, kar jim pripada ali na kar bo prišlo kar samoumevno. Polagam na srce vsem: igranje za državo, za Slovenijo in borba za grb mora biti nekaj posebnega. Tako se morajo reprezentantke tudi obnašati. Vse tiste, ki temu ne bodo sledile, ali pa dihale kot ekipa, mesta v tej reprezentanci ne bodo imele."

Slovenija bo v skupini C2 igrala proti Latviji, Severni Makedoniji in Moldaviji. Kvalifikacije so sicer sestavljene iz ligaške faze in finalnega turnirja play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na evropsko prvenstvo in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/2026.