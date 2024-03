Skok Slovenk na lestvici Fife

Slovenska ženska reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife pridobila tri mesta in je 41. s 1543,75 točke. Še naprej vodi Španija z 2085,96 točke pred Anglijo, ki je pridobila dve mesti in je pri 2021,41 točke, in Francijo, ki je pri 2018,81 točke.

Združene države Amerike so izgubile dve mesti in so po novem četrte, Nemke, ki so pridobile eno mesto, so pete, Švedinje šeste, Japonke sedme, Nizozemke osme, Kanadčanke devete in Brazilke desete.

Slovenke so pred desetimi dnevi dobile tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Igrale bodo v ligi C in skupini C2 z Latvijo (116. na Fifini lestvici), Severno Makedonijo (135.) in Moldavijo (120.).

Kvalifikacije se bodo začele aprila letos, sestavljene so iz ligaške faze in finalnega turnirja "play-offa". Ligaška faza bo v enaki obliki kot liga narodov Evropske nogometne zveze, torej z ekipami, razdeljenimi v tri lige. V ligah A in B bo po 16 ekip, v C pa 19 ekip. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na evropsko prvenstvo in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/2026.

Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto gostila Švica, prvenstvo stare celine bo med 2. in 27. julijem.