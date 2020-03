Nogometaši Borussie Dortmund v ponedeljek spet na trening

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emre Can je v pogovoru za televizijo Sport1 dejal, da bodo s soigralci od ponedeljka naprej spet trenirali. Foto: Reuters

Vezist nemškega nogometnega prvoligaša Emre Can je v pogovoru za televizijo Sport1 dejal, da bodo s soigralci od ponedeljka naprej spet trenirali, a v majhnih skupinah. Tekmovanja v Nemčiji so sicer zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena do konca aprila.

"Jutri začnemo. Želimo začeti počasi v skupinah s po dvema igralcema," je dejal Can. Igralci Dortmunda so v zadnjih dveh tednih pripravljenost vzdrževali doma, zaenkrat pa je še nejasno, kdaj ali če se bo sploh prvenstvo nadaljevalo.

Can je dodal, da je pomembno, da se vrnejo na igrišča, saj so bili zadnji tedni težki. Njegova ekipa, ki jo vodi Lucien Favre, je druga v elitni nemški ligi, za vodilnim Bayernom zaostaja za štiri točke. Can verjame, da je v preostalih devetih krogih še vse mogoče.

"Zelo težko bo. Še vedno nas čakajo tekme z Bayernom in tretjeuvrščenim Leipzigom. Imamo dobro ekipo, a ne bo lahko. Verjamem pa, da je mogoče priti do naslova," je še povedal Can.

