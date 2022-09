Zaradi pogreba kraljice preložena tudi evropska tekma Arsenala

Minuli konec tedna zaradi smrti kraljice Elizabete II. so v Angliji odpovedali celoten sedmi krog državnega nogometnega prvenstva, odpadle so tudi tekme nižjih lig, ki pa se bodo v torek vendarle nadaljevale. Ni še jasno, kdaj se bo nadaljevala premier liga. Je pa zdaj prestavljena še četrtkova tekma Arsenala v evropski ligi.

Ligaški program je bil pretekli konec tedna prestavljen v znak spoštovanja po smrti kraljice, a tekme sredi tedna, predvidene za torek in sredo, se bodo nadaljevale po urniku, so sporočili iz EFL. Večinoma gre za tekme druge, tretje in nižjih lig v obeh konkurencah. "Pred tekmami bo potekala minuta molka v čast kraljice, igralci bodo nosili črne trakove, zastave bodo spuščene na polovico drogov, na stadionih pa bodo predvajali himno," so v izjavi za javnost zapisali pri EFL.

"V skladu z nacionalnim policijskim načrtom bodo liga in klubi še naprej sodelovali pri vseh izzivih, ki se lahko pojavijo v zvezi s policijskim nadzorom določenih tekem. Posebne okoliščine se bodo upoštevale za vsako tekmo posebej v skladu s standardnimi protokoli svetovalne skupine za varnost tekem," so še zapisali. Vendar pa še ni gotovo, da bodo vse tekme v premier ligi konec tedna potekale po načrtih zaradi velike obremenitve policije ob kraljičinem državnem pogrebu, ki bo prihodnji ponedeljek.

Kraljičin državni pogreb bo prihodnji ponedeljek. Foto: Reuters

Tekma druga kroga evropske lige v skupini A med londonskim Arsenalom in PSV Eindhovnom, ki je bila predvidena za četrtek ob 21. uri, je zaradi smrti kraljice in pogrebnih aktivnosti preložena za nedoločen čas. Kot pri številnih drugih športnih dogodkih s povečanjem varnostnega tveganja je tudi pri tej tekmi razlog pa prestavitev pomanjkanje policijskih sil, za varovanje prireditve.

Britanski mediji poročajo, da je policija trenutno prezaposlena zaradi projekta pogreba kraljice, londonskim policistom pa bodo na pomoč prišli celo kolegi iz drugih mest. Vseeno jih ne bo dovolj, da poskrbijo za red tudi na večjih športnih dogodkih.

Mediji pišejo tudi, da bodo iz istega razloga prestavljene tekme elitnega nacionalnega nogometnega prvenstva med Chelseajem in Liverpoolom ter Brentfordom in Arsenalom, ki sta po urniku predvideni za nedeljo.

Pogreb kraljice Elizabete II. bo v ponedeljek, 19. septembra.