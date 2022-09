Policija na pogrebu kraljice, tekma lige prvakov prestavljena

Obračun nogometne lige prvakov med škotskim Rangers in italijanskim Napolijem je prestavljen za 24 ur zaradi pomanjkanja varnostnih in policijskih sil zaradi dogodkov in protokolov po smrti kraljice Elizabete II.

Tekma bi morala biti na sporedu v torek, po novem pa jo bodo odigrali v sredo. V torek zvečer namreč ni na voljo dovolj policijskih in varnostnih sil, ki bi lahko skrbele za red na stadionu Rangers, so Škoti zapisali v izjavi za javnost.

To bo sicer prva domača tekma kluba iz Glasgowa po 12 letih. "Prestavitev je posledica številnih omejitev in manjše razpoložljivosti varnostnih sil zaradi številnih dogodkov in protokolov po smrti njenega visočanstva," so dodali.

"Kot klub se seveda zavedamo, da bo za marsikoga od naših zvestih navijačev ta prestavitev pomenila dodatne stroške in precej nevšečnosti, zato bomo prisluhnili morebitnim prošnjam in tistim, ki si tekme ne bodo mogli ogledati, povrnili stroške," so še dodali. Na tekmi ne bo gostujočih navijačev, so še zapisali, Evropska nogometna zveza pa se je s to prošnjo škotskega kluba strinjala, saj so Škoti zagotovili, da na povratni tekmi ne bo navijačev Rangers.