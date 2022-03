Nočna mora vezista Manchester Uniteda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski reprezentant je prejšnji teden spregovoril o "najhujši nočni mori", ki jo je doživela njegova družina, potem ko so nepridipravi vlomili v družinsko hišo, medtem ko sta njegova otroka spala v svoji sobi.

Pogbajevo hišo so obiskali vlomilci prejšnji torek, ko je igral na tekmi lige prvakov proti Atleticu Madridu Jana Oblaka na Old Traffordu, njegova otroka pa je čuvala varuška.

Pogba je takoj po vlomu opisal neprijetne občutke in dejal, da so njegovo družino oropali "občutka varnosti in zaščite".

Očitno pa so zmikavti odnesli nekaj dragocenih predmetov, Pogba je opazil, da manjka tudi medalja, ki jo je prejel ob osvojenem naslovu svetovnega prvaka v nogometu leta 2018.

Pogba je v izjavi, ki jo je objavil francoski L'Equipe, dejal, da ga je bilo najbolj strah, ker sta bila sinova med vlomom sama doma z varuško.

"Vse je preslišala, poklicala je mojo ženo in varovanje, nato pa se s fantoma zaprla v sobo. Kar nekaj dni je minilo, preden si je opomogla od šoka. Glavno je, da je z mojima otrokoma vse v najlepšem redu," je dejal Pogba, ki mu bo poleti potekla pogodba z Manchester Unitedom.

Pogba je v finalu SP v Moskvi zadel za vodstvo Francije proti Hrvaški s 3:1. Francozi so naslov osvojili z izidom 4:2.

United, ki je Pogbaja leta 2012 Juventusu prepustil za slab milijon evrov, je nato leta 2016 za njegovo vrnitev plačal takrat najvišjo odškodnino, ki je krepko presegla magično mejo sto milijonov evrov.