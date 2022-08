Za nogometaši Liverpoola je klavrn začetek nove sezone, ki si je verjetno pri Redsih niso predstavljali niti v najhujših sanjah. Varovanci Jürgena Kloppa so v ponedeljek v velikem derbiju z 1:2 klonili proti Manchester Unitedu in so po treh odigranih krogih šele pri dveh točkah.

Aktualni tako angleški kot evropski podprvaki nogometaši Liverpoola so v enem izmed največjih derbijev na Otoku v ponedeljek zvečer prikazali zares bledo predstavo, ki ni bila kos razpoloženi četi Erika Ten Haga na drugi strani. Liverpool je klonil z 1:2 in je po treh odigranih tekmah še naprej brez zmage, ob tem imajo Liverpoolčani na svojem računu le dve točki, eno več imajo po ponedeljkovi zmagi nogometaši Manchester Uniteda. Manchester United je na Old Traffordu tako vpisal prvo zmago v sezoni po zaslugi golov Jadona Sancha in Marcusa Rashforda, na drugi strani je edini gol dosegel Mohamed Salah.

Jürgen Klopp si zagotovo ni želel takšnega začetka sezone. Foto: Guliverimage

"Imeli smo zelo veliko strelov proti golu. Če bi igrali malce boljše, če bi bili nekoliko prepričljivejši pri našem početju, bi zmagali to tekmo. Vem, da zveni smešno in noro, a tako jaz vidim to zadevo. Videl sem dobro predstavo in prepričan sem, da bi lahko zmagali, če bi igrali malo boljše. Na začetku tekme so bili naši nasprotniki zelo agresivni, vedeli smo, kaj se bo zgodilo, bila je hektična tekma," je predstavo svojih varovancev ocenil trener Jürgen Klopp.

"Nimamo težav. Res smo v zahtevni situaciji, kar zadeva poškodbe. Čez teden se moramo prebiti s 14 ali 15 nogometaši, za katere moramo poskrbeti, da se nihče več ne poškoduje, ker za njih res nimamo več menjav. Zaskrbljen sem zaradi naše situacije, v tem trenutku res ni preprosto, a s tem se moramo sprijazniti. Zdaj se moramo pripraviti na naslednje tekme. Lahko igramo bolje, tega se zavedamo, a tudi danes smo imeli nekaj dobrih trenutkov," je dejal Klopp.

Privrženci Manchester Uniteda so pred tekmo organizirali protest proti lastnikom kluba. Foto: Reuters

Prešerno razpoložen je bil po prvi zmagi v sezoni in zmagoslavni vrnitvi nad Brentfordom (0:4) trener Manchester Uniteda Erik Ten Hag. "Lahko govorimo o tehnični plati tekme, a vse je bilo odvisno od odnosa. Zdaj ste lahko videli naš odnos in karakter. Dobro smo komunicirali, imeli smo pravi športni duh in bili smo ekipa, ki lahko nekaj doseže. Ti fantje lahko j*** dobro igrajo nogomet," je bil navdušen Nizozemec, ki v komentarju v živo po tekmi ni mogel zadržati svojega navdušenja in se je nato z nasmehom opravičil za izrečeno kletvico.

"Se opravičujem, ampak res sem vesel. Želel sem si drugačnega pristopa, kot smo ga imeli na zadnji tekmi, zato sem tako navdušen. Lahko smo ekipa. Vesel sem tudi prihoda Casemira, ki bo skupaj z Varanom in Ronaldom dober mentor mlajšim igralcem. Vsi so osvajali lovorike in upam, da bo njihova prezenca dobra spodbuda tudi za preostale," je še dejal Ten Hag.