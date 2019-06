Ni še konec

V medijih so se pojavila poročila, da je sodišče v Nevadi umaknilo tožbo proti portugalskemu nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu zaradi posilstva. Oglasila se je odvetnica oškodovanke, ki trdi, da njena stranka ni umaknila tožbe proti Ronaldu, temveč se je zadeva zgolj preselila na ameriško zvezno sodišče (US federal court).

V medijih so se v sredo pojavile informacije, da je Mayorgova sodišču v zvezni državi Nevada, Mayorga je rojena v Las Vegasu, tudi domnevni incident se je zgodil v tej svetovni "prestolnici greha, igralnic in zabave", poslala prošnjo za umik zadeve. Medijska poročila niso navedla, ali sta se stranki dogovorili za zunajsodno poravnavo.

Da bo zmeda popolna, pa je odvetnica Mayorgove Larissa Drohobyczer medijska poročila postavila na laž, saj trdi, da se je spremenilo zgolj sodišče oziroma krajevna pristojnost. Zadevo so z lokalnega oziroma državnega sodišča v Nevadi preselili na zvezno sodišče.

"Obtožnice nismo umaknili," je zatrdila odvetnica v sporočilu, ki ga je posredovala medijem onstran velike luže. "Zadevo smo poslali zveznemu sodišču, ki je pristojno za uporabo zveznih zakonov v primeru obtožencev, ki so tuji državljani," je pojasnila odvetnica.

Incident se je zgodil v istem poletju, ko se je Ronaldo za takrat rekordno odškodnino iz Manchester Uniteda preselil v Real Madrid.

Zgodilo naj bi se deset let nazaj

Mayorga in napadalec Juventusa, ki je bil takrat star 24 let, sta se v nočnem klubu v mestu greha spoznala in zabavala pred desetimi leti. Po zabavi jo je povabil k sebi v hotel. A, za razliko od Ronalda, Mayorgova trdi, da v njegovi hotelski suiti ni privolila v spolni odnos in da jo je Ronaldo napadel, kasneje se je sicer opravičil, češ da se "običajno vede kot gospod". V zameno za molk pa naj bi ji prek posrednika izplačal 375.000 dolarjev. Dolgo časa je nato molčala, potem pa se lani septembra vendarle odločila za tožbo.

O primeru je najprej pisal nemški tednik Der Spiegel kot del globalnega gibanja #MeToo, ki je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, industriji zabave, pa tudi v politiki, športu in drugih ravneh družbe.

Portugalec je posilstvo zanikal, ni pa zanikal, da je Mayorgovi leta 2010 ponudil zunajsodno poravnavo v višini 375.000 dolarjev v zameno za molk o odnosu z njim v javnosti, vendar pa so bili po njegovem razlogi za to pogodbo povsem izkrivljeno predstavljeni in da gre za lažno, senzacionalistično novičarstvo oziroma fake news.

Odvetnica Mayorgove je še povedala, da je v imenu njene stranke obvestila italijanske pravosodne organe in zahtevala, da o obtožbah uradno obvestijo obtoženca.