Ni 1. april: Severna Makedonija šokirala štirikratne svetovne prvake #video

Nogometaši Severne Makedonije so včeraj z zmago z 2:1 šokirali Nemce.

Nogometaši Severne Makedonije, 65. reprezentance na svetovni jakostni lestvici, so sinoči na stadionu v Duisburgu poskrbeli za največje presenečenje v dozdajšnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju. Z 2:1 so premagali štirikratne svetovne prvake v nogometu Nemce, in to v gosteh.

Odločilni gol za zmago Severne Makedonije je v 85. minuti prispeval vezist Napolija Elif Elmas, ki je pomagal do še druge zmage Makedoncev v teh kvalifikacijah.

Zadetek Elifa Elmasa v 85. minuti tekme med Severno Makedonijo in Nemčijo bo zapisan v zgodovino severnomakedonskega nogometa. Foto: Guliverimage

Makedonci so povedli ob koncu sodnikovega podaljška v prvem polčasu, ko je kapetan Goran Pandev po izredni podaji Enisa Bardija žogo rutinirano spravil v gol Andreja ter Stegna. Ta je v vratih elfa zamenjal Manuela Neuerja, ki se pripravlja na naporen klubski mesec. 37-letni Pandev je sinoči dosegel 38. zadetek za izbrano vrsto.

Nemci so z enajstmetrovko Ilkaya Gündoganza izenačili v 63. minuti, nato pa je v 85. minuti Elmas z imenitnim golom odločil tekmo in poskrbel za zgodovinsko zmago Severne Makedonije.

Kapetan Severne Makedonije Goran Pandev je svojo reprezentanco popeljal v vodstvo z 1:0 v drugi minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu. Foto: Guliverimage

Zelo razočaran selektor, ki je na izhodnih vratih

To je prvi poraz za moštvo selektorja Joachima Lowa v teh kvalifikacijah in prekinitev niza 35 zaporednih zmag na kvalifikacijskih tekmah za SP, ki je trajal vse od leta 2001, ko so Nemci s 5:1 premagali Anglijo. To je zelo veliko razočaranje, je priznal Low, ki se po letošnjem evropskem prvenstvu poslavlja s položaja.

"Manjkalo nam je svežine, delali smo napake. Ko smo igrali hitro, smo bili nevarni, nismo pa našli pravega orodja, da bi resno zapretili. Ključno je bilo, da nam ni uspelo povesti, ko je Timo Werner zapravil veliko priložnost. Sami smo si krivi. Pod črto, veliko razočaranje je izgubiti na tak način, in to doma."

Timo Werner je sinoči zapravil veliko priložnost. Foto: Guliverimage

V skupini J vodi Armenija



To je druga zmaga Severne Makedonije v teh kvalifikacijah. S šestimi točkami zasedajo drugo mesto v skupini J. Vodi Armenija z devetimi točkami, Nemčija je s prav tako šestimi točkami tretja.



Lestvica skupine J:



Armenija 3 3 0 0 6:2 9

S. Makedonija 3 2 0 1 9:4 6

Nemčija 3 2 0 1 5:2 6

Romunija 3 1 0 2 5:6 3

Islandija 3 1 0 2 4:6 3

Lihtenštajn 3 0 0 3 1:10 0

Evforija med Makedonci

Vzdušje med severnomakedonskimi ljubitelji nogometa je danes seveda evforično. Mediji so polni hvalnic na račun reprezentance.

"Danes je res 1. april, a ne gre za šalo. Severna Makedonija je res premagala Nemčijo," so zapisali pri makedonskem Večeru, predsednik Nogometne zveze Makedonije Muamed Sejdini pa je reprezentanco že označil za najboljšo generacijo v zgodovini makedonskega nogometa.

"Triumf za zgodovino" so sinočnji dosežek severnomakedonskih nogometašev označili na spletnem portalu Nezavisen.mk in dodali, da je makedonska reprezentanca dosegla eno najbolj spektakularnih zmag v zgodovini. Na portalu www.slobodenpecat.mk so zapisali, da je severnomakedonska reprezentanca sinoči poskrbela za eno največjih senzacij v svoji zgodovini.

Foto: zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Severnomakedonski selektor: Še nikoli nismo premagali reprezentance s toliko naslovi

S predstavo svojih fantov je bil zadovoljen tudi selektor Severne Makedonije Igor Angelovski. "Ti fantje so poskrbeli za ponos Severne Makedonije proti štirikratnim svetovnim in trikratnim evropskim prvakom," se mu je smejalo po sladki zmagi. "Še nikoli nismo premagali ekipe s toliko naslovi. Zdaj se moramo odpočiti in počakati, da dojamemo, kaj nam je uspelo."

Dodal je še, da je za njim težko obdobje, saj je žena zaradi okužbe z novim koronavirusom v bolnišnici. "S fanti sem pripotoval sem, ker so mi obljubili zmago. Podpirali so me tudi otroci. Hvala vsem, kaj naj še rečem? Lahko se samo še razjokam," je bil čustven selektor zmagovalne reprezentance.

Kvalifikacije se nadaljujejo jeseni.

Veselje v slačilnici Severne Makedonije:

Nemci znova opozorili na slab položaj migrantskih delavcev



Nemci so tudi pred tekmo s Severno Makedonijo opozorili na kršitev človekovih pravic v Katarju, predvsem migrantskih delavcev, ki v težkih pogojih gradijo infrastrukturo za SP. To so storili že pred tekmo z Islandijo.