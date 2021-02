"Velika žalost, neizmerna bolečina, jok pa neprestan. Spet nekaj časa ne bom mogel početi tistega, kar počnem najraje, igrati nogometa. Včasih se zaradi svojega sloga igre ne počutim najbolje, ker preigravam in me nenehno pretepajo. Ne vem, ali je težava v meni ali v tem, kar počnem na igrišču … Zelo me žalosti, ko iz ust igralca, trenerja, komentatorja ali kogarkoli slišim besede, da me morajo pretepsti, da simuliram, da sem razvajen otrok … Če sem iskren, sploh ne vem, koliko dolgo bom to še lahko prenašal. Želim biti le srečen ob igranju nogometa. Nič več," je po poškodbi prepone, zaradi katere bo odsoten vsaj štiri tedne, na Instagramu, na kateremu Brazilcu sledi 146,5 milijona uporabnikov, zapisal Neymar.

Oče okrcal trenerja Caena

Z ganljivim zapisom je najdražji nogometaš v zgodovini, za katerega je PSG Barceloni leta 2017 plačal kar 222 milijonov evrov, opozoril na žaljivke, ki jih je zaradi svojega sloga igre in domnevnega simuliranja oziroma pretiravanja ob prekrških nasprotnikov deležen že vrsto let.

S prstom je seveda pokazal tudi na grobo igro nasprotnikov, ki mu le redko prizanašajo. Očitno je tokrat ciljal na nogometaše Caena, s katerimi je imel pri zmagi z 1:0 opravka, in, če gre soditi po besedah njegovega očeta, tudi na njihovega trenerja Pascala Dupraza.

"Zaradi takšnih trenerjev, kot si ti, takšnih sodnikov in drugih strahopetcev, kot si ti, moj sin na igrišču joka, ampak moj sin bo spet vstal in nadaljeval nogometno magijo," je na Instagramu, na katerem ima več kot milijon sledilcev, trenerja francoskega drugoligaša okrcal oče zvezdnika PSG Neymar starejši in dvignil veliko prahu.

Čudna odločitev, ki pa je Pochettino ne obžaluje

Veliko prahu pa med navijači dviguje tudi dejstvo, da je trener PSG Mauricio Pochettino šest dni pred tako pomembnim obračunom, kot je prva tekma osmine finala lige prvakov v Barceloni, ki Parižane čaka v torek, v ogenj na nepomembni pokalni tekmi proti drugoligašu od prve minute poslal svojega največjega zvezdnika. Ob tem je marsikdo privzdignil obrv.

"Ni mi žal, da sem ga postavil na igrišče. Bil je v odlični formi," je na očitke odgovoril Argentinec na klopi PSG in Neymarju v nadaljevanju namenil besede podpore. "Morda se motim, a imam občutek, da je premalo zaščiten pri sodnikih," je dejal Pochettino, ki ga je z Brazilčevo poškodbo doletela nova težava pred pomembnima evropskima tekmama. Že pred tem je ostal brez Angela Di Marie, vprašljiv pa je tudi nastop italijanskega vezista Marca Verrattija.

Ko je na igrišču, praviloma blesti, a na žalost navijačev pogosto ne more igrati za PSG. Foto: Reuters

Neymar je v štirih letih izpustil skoraj polovico tekem

Neymar sicer morda utegne biti nared za povratno tekmo z Barcelono v Parizu, ga pa čaka bitka s časom. Trenutno je več možnosti, da na tej tekmi ne bo zaigral, kot pa obratno.

V ligi prvakov je šlo brazilskemu zvezdniku v tej sezoni do zdaj sijajno. V petih nastopih je zbral kar šest golov, prispeval pa tudi asistenco.

V tej sezoni je pri 13 zadetkih in šestih asistencah v 18 nastopih v vseh tekmovanjih, njegova zadnja poškodba pa je že peta, ki jo je od septembra lani doživel. Ogromno tekem je zaradi zdravstvenih težav Neymar izpustil že pred tem. Odkar je pred štirimi leti prišel v klub, je zaradi poškodb izpustil že 73 tekem. Na 12 je manjkal zaradi kazni rdečih in rumenih kartonov.

Za PSG je do zdaj skupaj odigral 103 tekme, zbral pa 83 golov in 47 asistenc.