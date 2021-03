Neymar bo manjkal tudi na povratni tekmi z Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski prvak PSG bo tudi na povratni tekmi nogometne lige prvakov proti Barceloni nastopil brez poškodovanega brazilskega zvezdnika Neymarja. Brazilec je danes sicer spet začel trenirati, a za tekmo še ne bo pripravljen, so danes sporočili iz pariškega kluba.

Francozi Neymarja niti ne potrebujejo, saj so že na prvi temi slavili zmago s 4:1 in če se v deželi galskih petelinov ne bo zgodil čudež, bo Barcelona v vsakem primeru odplesala zadnji tango v Parizu za to sezono.

Neymar se je poškodoval 10. februarja na pokalni tekmi z drugoligašem Caenom in po mesecu počitka še ni nared za nastope. Zaradi poškodbe gležnja je manjkal tudi pred 10. februarjem.

S tem se nadaljuje Neymarjeva nesreča s Parižani in osmino finala lige prvakov. V sezoni 2017/18 si je proti kasnejšemu zmagovalcu Real Madridu zlomil koščico v nogi in nato počival več mesecev. Leto kasneje se je na podoben način poškodoval proti Manchester Unitedu.

Drugače je bilo lani, ko so Francozi premagali Borussio Dortmund, Neymar pa je dosegel dva od treh golov za svojo ekipo.

