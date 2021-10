Novega lastnika že imajo, zdaj iščejo novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo kluba se je zahvalilo Brucu za delo v zadnjih dveh sezonah, ko je srake popeljal do 13. in 12. mesta v premier league ter do četrtfinala pokala FA. Slovo pa je prišlo le tri dni po njegovi jubilejni tisoči tekmi v trenerski vlogi, ko je moral Newcastle z 2:3 priznati premoč Tottenhamu. Newcastlu sicer v tej sezoni ne gre najbolje, saj je na predzadnjem mestu, po osmih krogih pa še nima zmage.

Začasno bo vlogo prvega trenerja prevzel dosedanji pomočnik Graeme Jones, v klubu pa so še sporočili, da postopek izbire novega trenerja že poteka.