Neverjetni Messi postavil nov rekord

Lionel Messi se je z 20. podajo v letošnji sezoni spet vpisal med rekorderje. Postal je prvi igralec v španski ligi in drugi igralec v tem tisočletju, ki je v eni sezoni dosegel najmanj 20 golov in prispeval najmanj 20 asistenc.

Nogometaši Barcelone so včeraj zvečer v 36. krogu španskega prvenstva z 1:0 v gosteh premagali ekipo Valladolida in se madridskemu Realu približali zgolj na točko zaostanka, Lionel Messi pa je z novo, 20. asistenco v tej sezoni, postal prvi igralec v zgodovini La Lige in drugi igralec v tem tisočletju, ki je v eni sezoni dosegel najmanj 20 zadetkov in prispeval najmanj 20 asistenc.