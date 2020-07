Real znova pobegnil Barceloni

V 36. krogu španskega nogometnega prvenstva so vodilni Madridčani na zadnji tekmi zmagali na gostovanju v Granadi (1:2) in se drugouvrščeni Barceloni znova odlepili na štiri točke prednosti. Nogometaši Real Sociedada so danes prišli šele do svoje druge zmage po koncu premora zaradi pandemije novega koronavirusa. Z 2:1 so premagali petouvrščeni Villarreal, ki pa je s porazom zapravil prav vse možnosti, da bi zaigral v skupinskem delu lige prvakov.